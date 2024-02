Tensor G4 z Google Pixel 9 i Fold 2. Wycieka specyfikacja procesora

Tensor G4 to procesor, który trafi do smartfonów Google Pixel 9 i Google Pixel Fold 2. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna czipu. Ta ujawnia, że nowy SoC zapowiada się całkiem interesująco. Pomimo tego, że czip Tensor G4 ma dostać mniej rdzeni CPU względem poprzedniego układu G3.

Tensor G4 to procesor powstający pod nazwą pumapro i wiemy, że ten czip trafi do smartfonów Google Pixel 9, 9 Pro oraz Pixel Fold 2. Ostatnie plotki mówią o tym, że układ ma trafić również do telefonu ze składanym ekranem, choć wcześniej podejrzewano, że producent może tu wykorzystać poprzedni SoC G3. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Co już o nim wiemy?

Częściowa specyfikacja techniczna Tensor G4

Procesor Tensor G4 to 8-rdzeniowy SoC. To oznacza, że ma jeden rdzeń CPU mniej od G3 oraz dwa w porównaniu do Exynosa 2400 z Samsungów Galaxy S24, na którym to poniekąd bazuje. Znajdziemy tu trzy klastry rdzeni i są to:

1 x Cortex-X4 taktowany zegarem 3,1 GHz

3 x Cortex-A720 pracujące z częstotliwością 2,6 GHz

4 x Cortex-A520 taktowane zegarem 1,95 GHz



Częściowa specyfikacja procesora Tensor G4 dla Google Pixel 9 i Fold 2

Jeden rdzeń CPU mniej zostanie więc zrekompensowany wyższymi zegarami taktującymi, co i tak powinno przełożyć się na odczuwalnie większą wydajność w trakcie różnych zadań oraz wykonywanych obliczeń. Natomiast za obliczenia graficzne w Tensor G4 odpowiada GPU ARM Mali-G715. Dla porównania w Exynosie 2400 Samsunga jest to Xclipse 940 oparty na mikroarchitekturze AMD RDNA3.

Na razie nie ma jeszcze co do tego 100 proc. pewności, ale wiele wskazuje na to, że Tensor G4 dla smartfonów Google Pixel 9 i Fold 2 będzie bazować na 4-nm litografii. Będzie więc wytwarzany w tym samym węźle, co Exynos 2400 Samsunga. Nie powinno zabraknąć rozwiązań Koreańczyków, które sprawiają, że czip jest lepiej schładzany i dzięki temu nie będzie się zbyt mocno nagrzewał.

Smartfony Google Pixel 9 i Fold 2 jesienią

Google planuje wprowadzić smartfony z serii Pixel 9 oraz model Fold 2 jesienią tego roku. Premiera powinna odbyć się we wrześniu lub październiku. Wiemy, że producent zdecydował się na zmiany wizualne, ale na tym oczywiście nie koniec. Ulepszeniom ulegnie oczywiście także specyfikacja techniczna.

Składany smartfon Google Pixel Fold 2 ma być pierwszym telefonem tego producenta, który otrzyma pamięć operacyjną o rekordowym rozmiarze. Tensor G4 w tym telefonie ma być wspomagany przez nawet 16 GB RAM-u. Dotychczas firma umieszczała w Pixelach Pro kości o maksymalnym rozmiarze do 12 GB. Oczywiście nie zabraknie także lepszych aparatów fotograficznych. Być może wbudowane baterie zapewnią wsparcie dla szybszego ładowania. Na szczegóły przyjdzie nam jednak trochę poczekać.

