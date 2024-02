OnePlus Nord 5 w drodze. Wycieka cześciowa specyfikacja smartfona

OnePlus Nord 5 to nowy smartfon marki, a w zasadzie cała seria, bo w drodze są trzy nowe modele. Dwa pozostałe to OnePlus Nord CE 5 i 5 Lite, które również mamy zobaczyć w ofercie w niedługim czasie. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfonów. Zobaczmy, co już o nich wiemy.

OnePlus Nord 5, CE 5 i CE 5 Lite to trzy nowe smartfony, które są w drodze. Tym razem są to propozycje ze średniej półki, co zdaje się potwierdzać częściowa specyfikacja techniczna telefonów, która przedostała się do sieci. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tych urządzeniach.

Specyfikacja OnePlus Nord 5 całkiem mocna

OnePlus Nord 5 to najmocniejszy z trzech nowych smartfonów. Zaoferuje on mocniejsze wyposażenie względem modeli z dopiskiem CE w nazwach. Urządzenie ma ekran wykonany w technologii AMOLED. Wyświetlacz ma mieć przekątną około 6,7 cala oraz zaoferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Wszystkie parametry ekranu nie są niestety znane.

Następnie mamy procesor. Producent zdecydował się na SoC Snapdragon 7 Gen 3, czyli SoC dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Znajdziemy tu osiem rdzeni CPU Kryo, które pracują z zegarem do 2,63 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno. Spodziewajmy się również do 12 GB pamięci operacyjnej RAM.

Aparat fotograficzny modelu OnePlus Nord 5 ma otrzymać obiektyw szerokokątny ze wsparciem dla OIS (optycznej stabilizacji obrazu). Ma on współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Informacje o pozostałych czujnikach nie są znane. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14 z autorską nakładką producenta.

OnePlus Nord CE 5 i CE 5 Lite też w drodze

Marka szykuje się do wprowadzenia także dwóch innych smartfonów z serii OnePlus Nord 5. Są to modele CE 5 i CE 5 Lite. Na ich temat wiadomo obecnie niewiele. Będą to tańsze propozycje cenowe z nieco gorszą specyfikacją techniczną, choć ta owiana jest na razie tajemnicami. Wiadomo, że pierwszy z telefonów ma otrzymać procesor Snapdragon 7s Gen 2. W drugim producent planuje umieścić układ Snapdragon 6 Gen 1.

Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Premiera nowych smartfonów ma odbyć się później w tym roku. Spodziewajmy się, że nastąpi to w drugim kwartale 2024 r. Bliżej rynkowego debiutu powinniśmy mieć więcej informacji. Te na razie pozostają w sferze tajemnicy i na kolejne szczegóły trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Widzimy, że producent planuje pominąć w numeracji serii cyfrę 4. To zabieg, które chińskie marki stosują od dawna, co związane jest z przesądami. Stąd też zdecydowano się w tym roku na serię OnePus Nord 5, a nie 4.

