Redmi A3 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Redmi A3 to smartfon Xiaomi, który został zaprezentowany po fali przecieków. Premiera telefonu odbyła się w Indiach, gdzie cena jest bardzo atrakcyjna. Natomiast specyfikacja techniczna urządzenia jest dosyć podstawowa. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Ekran IPS LCD i procesor MediaTek Helio G36

Redmi A3 to smartfon mający płaski ekran wykonany w technologii IPS LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to 6,71-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ (1650 × 720 pikseli). Odświeżanie obrazu odbywa się z częstotliwością 90 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Za obliczenia w smartfonie odpowiada procesor MediaTek Helio G36. To SoC składający się z ośmiu rdzeni CPU Cortex-A55, które pracują z zegarem do 2,2 GHz. Układ GPU to IMG PowerVR GE8320 taktowany częstotliwością 680 MHz. Czip jest wspomagany przez 3, 4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Redmi A3 niska

Cena Redmi A3 jest bardzo atrakcyjna. Smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej w Indiach został wyceniony na zaledwie 7299 rupii, czyli około 360 zł. Za najdroższą wersję trzeba zapłacić 9299 rupii (ok. 450 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy, w tym bardzo ciekawy odcień ciemnozielony.

Podwójny aparat i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny modelu Redmi A3 jest całkiem nieźle zaprojektowany, jak na tak tanie urządzenie. Główny obiektyw ze światłem przysłony f/2.0 współpracuje z 8-megapikselowym sensorem. Dodatkowa kamerka to czujnik głębi. Natomiast przedni aparat pozwala robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Niestety akumulator nie wspiera szybkiego ładowania. Xiaomi zapewniło tu wsparcie wyłącznie dla ładowarek o mocy do 10 W. Na pocieszenie jest fakt, że odbywa się to poprzez USB C. Miłym dodatkiem jest też Bluetooth 5.3. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Xiaomi Redmi A3 – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio

3, 4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

podwójny aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z nakładką producenta

źródło: opracowanie własne