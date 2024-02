Android 15 Developer Preview blisko. Google wkrótce uruchomi testy

Android 15 Developer Preview to pierwsza poglądowa wersja nowego systemu operacyjnego Google. Kiedy rozpoczną się testy? Wiele wskazuje na to, że już w najbliższy czwartek. Nie będzie to jeszcze bardziej stabilny Android 15 beta, który w ręce testerów trafi później. Nowości w wydaniu DP1 z pewnością nie zabraknie.

Android 15 Developer Preview to poglądowy system operacyjny, który wkrótce trafi w ręce deweloperów aplikacji. Kiedy to nastąpi? Software jest blisko i rąbka tajemnicy na temat dokładnego terminu doszukano się w jednym z komentarzy w AOSP (Android Open Source Project). Informacja pochodzi od jednego z programistów związanych z gigantem z Mountain View.

Kiedy Android 15 Developer Preview?

W AOSP doszukano się komentarza poświęconego systemowi Android 15 Developer Preview, w którym pojawia się konkretny termin. Tym jest 15 lutego, czyli najbliższy czwartek. To oznacza, że Google wkrótce uruchomi testy nowego oprogramowania i będą je mogli instalować użytkownicy nowszych smartfonów z serii Pixel.

Android 15 Developer Preview to nie wersja beta (foto: 9to5Google)

Android 15 Developer Preview to bardzo wczesna wersja nowego systemu operacyjnego. Nie będzie ona przeznaczona dla wszystkich użytkowników, a skierowana do deweloperów, którzy będą mogli zapoznać się z wybranymi nowościami i nowymi interfejsami API już teraz. Po to, aby wiedzieć, co będzie można implementować w aplikacjach dystrybuowanych poprzez Sklep Play.

W pierwszej kolejności nowego Androida będzie można instalować na nowszych smartfonach Pixel. Użytkownicy telefonów innych marek będą musieli poczekać dłużej. Wybrane modele partnerów otrzymają dostęp dopiero za kilka miesięcy, gdy oprogramowanie wskoczy w fazę beta.

Google udostępni system Android 15 beta w maju

Na bardziej stabilne wydanie nowego systemu operacyjnego, którym będzie Android 15 beta, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Google powinno go udostępnić w okolicy maja, niedługo po konferencji I/O 2024. Tam zostaną przy okazji ujawnione smartfony partnerów, które umożliwią instalację nowego oprogramowania.

Na finalne wydanie nowego systemu poczekamy dłużej, bo do przełomu lata i jesieni. Wtedy Android 15 trafi w formie aktualizacji na smartfony Pixel, a potem będzie udostępniany również przez partnerów. Pamiętajmy, że wydanie Developer Preview należy traktować w roli wczesnej edycji alpha, która z pewnością nie będzie pozbawiona błędów. Dlatego odradzamy instalację systemu mniej zaawansowanym użytkownikom. Lepiej zrobicie, jeśli poczekacie na stabilniejszą betę. Ta z pewnością będzie bardziej dopracowana i zapewni wygodniejszą pracę.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne