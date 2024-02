Nothing Phone 2a z datą premiery. Design obejmie interfejs Glyph

Nothing Phone 2a to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Data premiery pozostawała tajemnicą, ale w końcu została ujawniona. Telefon zadebiutuje w marcu. Ponadto dowiadujemy się, że design Nothing Phone 2a obejmie Glyph. Ten interfejs nie zniknie, choć sugerowały to pewne przecieki z tego miesiąca.

Nothing Phone 2a to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Co z datą premiery? Przestała ona być tajemnicą i producent ujawnił dokładny termin. Wszystko wskazuje też na to, że interfejs Glyph na pleckach nie zniknie, choć sugerowały to pewne przecieki. Design telefonu zdaje się też potwierdzać nowy przeciek.

Data premiery Nothing Phone 2a ujawniona

Nothing Phone 2a zadebiutuje w niedługim czasie. Datą premiery smartfona jest 5 marca. Producent uruchomił specjalną stronę i zachęca do zapisania się w celu uzyskania kolejnych informacji. Dla tych klientów został przygotowany bonus. To zniżka w postaci 20 euro, którą będzie można odjąć w trakcie zakupów od ceny urządzenia.

Nothing Phone 2a z datą premiery. Oficjalnie.

Design telefonu nie jest jeszcze znany, choć render otwierający ten artykuł wydaje się być najbardziej prawdopodobny. Wynika to z faktu, że do sieci przedostały się zdjęcia etui dla tego urządzenia widoczne w poniższej galerii. Wcięcia sugerują na rozkład elementów zbliżony do tego konkretnego przecieku.









Wiele więc wskazuje na to, że z tyłu znajdzie się aparat fotograficzny z dwoma obiektywami, które znajdują się na środku i są blisko siebie. Obok jest dioda doświetlająca LED. Ponadto nie powinno zabraknąć rozwiązania, które towarzyszy serii od samego początku. Co to takiego?

Smartfon nie zostanie pozbawiony interfejsu Glyph

Pewne przecieki zakładały, że Nothing Phone 2a zostanie pozbawiony interfejsu Glyph, który odpowiada za świecące elementy na pleckach. Funkcja pozostanie i wiemy, że dla deweloperów przygotowano odpowiedni zestaw SDK, który pozwoli na praktyczne wykorzystanie tego rozwiązania w ich projektach. Zapowiada się naprawdę ciekawie.

Cena nie została na razie ujawniona, ale plotki mówią o tym, że w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej będzie to kwota na poziomie 399 dolarów. To oznacza, że w Europie zapłacimy pewnie około 400 euro. To daje nam obecnie równowartość 1728 zł i podobnej ceny powinniśmy spodziewać się w Polsce.

Pełna specyfikacja Nothing Phone 2a tajemnicą

Do sieci nie przedostała się jeszcze pełna specyfikacja techniczna Nothing Phone 2a, ale na temat nowego smartfona wiadomo całkiem sporo. Telefon otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala oraz procesor MediaTek Dimensity 7200. Ma on być wspomagany przez co najmniej 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Urządzenie ma również podwójny aparat fotograficzny, którego obiektywy będą współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Przednia kamera ma umożliwić robienie selfie w jakości do 32 megapikseli. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne