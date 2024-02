Xiaomi Pad 6S Pro w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja tabletu

Xiaomi Pad 6S Pro to nowy tablet chińskiej marki. Jego premiera jest blisko, ale sprzętu nie dochowano w tajemnicy do debiutu. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Ta ujawnia, że Xiaomi Pad 6S Pro to mocny tablet. Pod obudową znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi Pad 6S Pro to tablet, który zadebiutuje wraz lub jeszcze przed serią 7. Ta druga również jest w przygotowaniu, ale wszystko wskazuje na to, że marka szykuje jeszcze jedno urządzenie. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Ta zwiastuje nam, że będzie to całkiem mocny sprzęt.

Procesor Snapdragon 8 Gen 2 i 12,4-calowy ekran

Xiaomi Pad 6S Pro otrzyma mocny procesor. Co prawda nie będzie to najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, bo zdecydowano się na układ Snapdragon 8 Gen 2, czyli poprzednią generację. Co nie zmienia faktu, że nadal jest to bardzo mocny czip, który oferuje bardzo dużą wydajność.

Układ z tabletu według przecieków ma być wspomagany przez nawet 24 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Czy tak będzie, to przekonamy się z czasem.

Częściowa specyfikacja Xiaomi Pad 6S Pro ujawnia mocny tablet

Xiaomi Pad 6S Pro otrzyma duży ekran. Będzie to wyświetlacz o przekątnej aż 12,4 cala. Rozdzielczość ma wynosić 2.5K, a więc pewnie będzie to 2560 × 1600 pikseli. Spodziewajmy się także odświeżania obrazu w zmiennym zakresie do 144 Hz. Nie powinno także zabraknąć wsparcia dla formatów HDR10+ czy Dolby Vision.

Bateria z szybkim ładowaniem i podwójny aparat

Energię w modelu Xiaomi Pad 6S Pro ma dostarczać bateria o dużej pojemności na poziomie około 10000 mAh. Ponadto akumulator zapewni wsparcie dla technologii szybkiego ładowania z wykorzystaniem ładowarki o mocy 120 W. Wcześniej było to rozwiązanie o mocy 67 W.

Tablet ma również podwójny aparat fotograficzny, co widać na załączonym wyżej renderze prasowym. Kamera ma dwa obiektywy, ale umieszczone tu sensory nie są znane. Podejrzewa się, że ten główny to 50-megapikselowy czujnik. Spodziewajmy się także czterech głośników. Na obudowie można też dostrzec trzypinowe złącze dla akcesoriów. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna sprzętu widoczna jest niżej.

Xiaomi Pad 6S Pro – specyfikacja techniczna

12,4-calowy ekran 144 Hz o rozdzielczości 2.5K

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

do 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

do 1 TB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka do wideorozmów — brak szczegółów

podwójny aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o pojemności około 10000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

Android 14 z HyperOS

