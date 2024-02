Xiaomi 14 Ultra blisko. Wycieka specyfikacja techniczna smartfona

Xiaomi 14 Ultra to smartfon, którego premiera ma odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2024 r. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie będzie mocne. Model Xiaomi 14 Ultra otrzyma ekran AMOLED QHD+, Snapdragona 8 Gen 3 oraz poczwórny aparat fotograficzny z sensorami 50 MP.

Xiaomi 14 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Premiera jest nieodległa. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Informacje na ten temat uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker Yogesh Brar. Zobaczmy sobie, co ma zaoferować nowy flagowiec marki pod kątem wyposażenia.

Ekran AMOLED i Snapdragon 8 Gen 3

Xiaomi 14 Ultra otrzyma zakrzywiony ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,73 cala oraz rozdzielczości QHD+. Odświeżanie obrazu będzie zmienne i ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Więcej parametrów nie podano, ale spodziewajmy się również wysokiej jasności maksymalnej na poziomie co najmniej 3000 nitów.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 14 Ultra jest konkretna

Za obliczenia w telefonie ma odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wybór tego układu był w zasadzie oczywisty, bo znajduje się on pod obudowami dwóch pozostałych modeli z serii. Spodziewajmy się również co najmniej 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x i 256 GB miejsca na dane (lub więcej) w postaci kości UFS 4.0.

Poczwórny aparat fotograficzny 50 MP

Xiaomi 14 Ultra to fotoflagowiec, którego aparat fotograficzny ma być bardzo konkretny. Główny obiektyw ma zaoferować zmienne światło przysłony i zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT900. Obiektyw ultraszerokokątny oraz dwa teleobiektywy również mają współpracować z 50-megapikselowymi czujnikami. Te dwa ostatnie zapewnią zoom na poziomie 3,2 oraz 5x.

Przednia kamerka smartfona ma współpracować z 32-megapikselowym czujnikiem. Główny aparat fotograficzny zostanie wyposażony w elementy optyki dostarczone przez firmę Leica, z którą Chińczycy nawiązali współpracę jakiś czas temu. Jej logo znajdzie się oczywiście na obudowie.

Bateria 5300 mAh i Android 14 z HyperOS

Energię w smartfonie Xiaomi 14 Ultra dostarczy bateria o pojemności 5300 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 90 W. Natomiast drogą bezprzewodową zostanie zapewnione wsparcie dla 50 W.

Telefon ma także obudową odporną na wodę na poziomie normy IP68. Ponadto producent zamierza umieścić w nim autorskie czipy. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z nakładką HyperOS. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Xiaomi 14 Ultra – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

co najmniej 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5300 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

Android 14 z HyperOS

źródło