TCL 505 debiutuje w ofercie. Tani smartfon z podstawową specyfikacją

TCL 505 to niedrogi smartfon, który dołącza do serii 5. Urządzenie zostało dostrzeżone na stronie internetowej producenta. Cena na razie nie jest znana, ale z pewnością będzie niska. Świadczy o tym dosyć podstawowa specyfikacja techniczna nowego telefonu. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran NXTVision i procesor MediaTel Helio G36

TCL 505 ma ekran LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Producent wykorzystał tu technologię NXTVision, która zwiększa widoczność na Słońcu. Jest to 6,75-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz. Natomiast typowa jasność wynosi 400 nitów.

Specyfikacja smartfona TCL 505 jest podstawowa

Procesor to MediaTek Helio G36, czyli dosyć podstawowy SoC z ośmioma rdzeniami Cortex-A53, z których cztery pracują z zegarem do 2,2 GHz. Czip ma również GPU IMG GE8320, ale nie oferuje łączności z sieciami 5G, a jedynie LTE. Układ wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 512 GB.

Niska cena i dwa kolory obudowy

Cena TCL 505 nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się, że będzie to kwota na poziomie około 100 euro. W podobnej debiutował poprzednik, czyli model 405. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy – ciemnoszary oraz oceaniczny niebieski. Ten drugi to wariant przewodni i pojawia się w materiałach prasowych najczęściej.

Cena TCL 505 będzie niska

Podwójny aparat oraz bateria 5010 mAh

TCL 505 ma również podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.8 i PDAF został połączony z 50-megapikselowym sensorem. Drugi element to kamerka 2 MP do selfie. Nagrywanie ograniczono do rozdzielczości 1080p przy maksymalnie 30 klatkach na sekundę. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli.

Bateria znajdująca się pod obudową ma pojemność 5010 mAh. Niestety smartfon nie wspiera szybkiego ładowania. Ładowarka dołączona do zestawu ma moc na poziomie zaledwie 10 W i pełne naładowanie akumulatora trwa 3 godziny. Całość pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

TCL 505 – specyfikacja techniczna

6,75-calowy ekran NXTVision 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G36

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5010 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

NFC

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

190 g

Android 14

