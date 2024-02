Infinix Hot 40 Pro debiutuje w Polsce. Cena i specyfikacja smartfona

Infinix Hot 40 Pro to kolejny smartfon marki zdobywającej w Polsce popularność, który debiutuje w naszym kraju. Cena nie jest na razie znana, ale ma być bardzo atrakcyjna. Specyfikacja techniczna Infinix Hot 40 Pro obejmuje blisko 6,8-calowy ekran i czip Helio G99. Ponadto obudowa telefonu świeci w ciemności.

Infinix Hot 40 Pro debiutuje w Polsce. Premiera telefonu nad Wisłą odbędzie się w przyszły tygodniu. Wraz z modelami Smart 8 i 40i. Cena nie jest jeszcze znana i ma zostać ujawniona za kilka dni, ale producent zapowiada atrakcyjną kwotę. Tymczasem zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna nowego telefonu.

Ekran Full HD+ i procesor MediaTek Helio G99

Infinix Hot 40 Pro ma 6,78-calowy ekran wykonany w technologii IPS LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz obsługuje rozdzielczość Full HD+ i jest w stanie wyświetlać obraz z częstotliwością do 120 Hz. Ponadto wspiera jasność maksymalną na poziomie 500 nitów.

Specyfikacja techniczna smartfona Infinix Hot 40 Pro jest typowa dla półki średniej

Sercem telefonu jest procesor MediaTek Helio G99, czyli typowy SoC firmy dla średniaków bez obsługi łączności z sieciami 5G. Układ wykonany jest w 6-nm litografii i składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM (+ 8 GB wirtualnej). Na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Niska cena oraz świecąca obudowa

Cena Infinix Hot 40 Pro nie została podana, jak już wspomnieliśmy na wstępie. Producent zapowiada, że będzie atrakcyjna i szczegóły na ten temat zostaną podane w przyszłym tygodniu. Do wyboru będzie kilka wariantów kolorystycznych obudowy, którą pokryto warstwą fluorescencyjną. Dzięki temu urządzenie świeci w ciemności.

Cena Infinix Hot 40 Pro ma być atrakcyjna

Wraz z tym smartfonem zadebiutują w Polsce także dwa tańsze modele – Smart 8 oraz Hot 40i, których ceny będą niższe. Ten drugi telefon również ma obudowę z efektem świecenia w ciemności.

Potrójny aparat oraz bateria 5000 mAh

Infinix Hot 40 Pro ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Główny współpracuje ze 108-megapikselowym czujnikiem. Następnie mamy kamerkę do zdjęć makro 2 MP. Trzecim elementem jest czujnik głębi 0,3 MP. Przednia kamerka do selfie umożliwi robienie zdjęć w jakości do 32 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Producent deklaruje naładowanie do 75 proc. w ciągu 35 minut. Urządzenie ma także silnik dla gier o nazwie XBOOST oraz moduł NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Infinix Hot 40 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowu ekran IPS LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Helio G99

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 0,3 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z XOS

źródło: informacja prasowa