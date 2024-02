Samsung Galaxy A35 5G pozuje na zdjęciu. W Polsce może być hitem

Samsung Galaxy A35 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Premiera powinna odbyć się w ciągu kilku tygodni i już wcześniej do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcie, na którym uchwycono urządzenie. Design pokrywa się z tym, co mogliśmy zobaczyć wcześniej na renderach.

Zdjęcie potwierdza design smartfona

Wspomniane zdjęcie widoczne niżej zostało udostępnione przez koreański urząd RRA, który to certyfikował sprzęt przed premierą. Na fotografii widać tył obudowy modelu Samsung Galaxy A35 5G, gdzie znajduje się aparat fotograficzny. Jest on bardzo podobnie zaprojektowany do kamery poprzednika.

Smartfon Samsung Galaxy A35 5G

Obok trzech obiektywów, które znajdują się w wystających pierścieniach, umieszczono diodę doświetlającą LED. Kolor obudowy jest ciemnoniebieski. Wiemy, że do sprzedaży trafią jeszcze co najmniej dwa warianty kolorystyczne. Na jednym z boków, gdzie są przyciski głośności, można też dostrzec pewne zgrubienie. Lepiej widać to na renderach prasowych, które również przedostały się do sieci jakiś czas temu.

Premiera w marcu

Samsung Galaxy A35 5G powinien zadebiutować w marcu, choć nie można wykluczyć oficjalnej zapowiedzi pod koniec lutego – w trakcie barcelońskich targów MWC 2024, gdzie spodziewamy się m.in. zapowiedzi opaski Fit 3. Nowości pewnie będzie więcej. Wraz z tym telefonem ma zadebiutować również droższy model A55, który zaoferuje lepsze wyposażenie i dotyczy to aparatu czy procesora. Jednak cena tego drugiego smartfona będzie przy okazji wyższa. Obu spodziewajmy się w sprzedaży w Polsce.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy A35 5G znana częściowo

Samsung Galaxy A35 5G otrzyma płaski ekran AMOLED o przekątnej 6,6 cala i okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+, który zaoferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy procesor w postaci autorskiego czipu Exynos 1380. Będzie on wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny modelu ma główny obiektyw szerokokątny, który ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Pozostałe czujniki połączone z kamerami nie są na razie znane. Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh, która ma wspierać ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6.1. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana.

