Google Pixel Fold 2 w drodze. Dostanie ten sam czip co Pixel 9

Google Pixel Fold 2 to składany smartfon, który może zadebiutować jeszcze w 2024 r. Możliwe, że zobaczymy go wraz z serią Pixel 9. Wskazuje na to ostatni przeciek sugerujący we wszystkich telefonach ten sam czip. To oznacza, że Google Pixel Fold 2 oraz modele 9 i 9 Pro otrzymają autorski procesor Tensor G4.

Google Pixel Fold 2 to składany smartfon, który znajduje się już w fazie opracowania. Podejrzewano, że jego premiera może odbyć się jeszcze przed serią Pixel 9. Podobnie było w zeszłym roku, wraz z debiutem poprzedniej generacji. W 2024 r. może być jednak nieco inaczej i rąbka tajemnicy na ten temat uchylił serwis Android Authority.

Google Pixel Fold 2 z tym samym czipem co Pixel 9

Do niedawna Google testowało pewne prototypy składanego smartfona Pixel Fold 2 pracujące pod kontrolą procesora G3 (znanego pod nazwą kodową zuma), który umieszczono w zeszłorocznych modelach 8 i 8 Pro. To pozwalało nam przypuszczać, że telefon zadebiutuje jeszcze przed serią Pixel 9. Wygląda jednak na to, że stanie się inaczej.

Android Authority raportuje, że obecne prototypy Google Pixel 2 mają już procesory zumapro. To oznacza nic innego, jak zmianę na czip Tensor G4. Ten sam, który ma trafić pod obudowę modeli z serii 9.

Google Pixel Fold 2 ma dostać ten sam czip co Pixel 9

Poza tym dowiadujemy się, że składany smartfon może otrzymać aż 16 GB pamięci operacyjnej RAM. W przypadku Pixeli będzie to więc rekordowy rozmiar, bo wcześniej było to maksymalnie 12 GB. Jest to więc spora zmiana, którą na pewno można zaliczyć na plus.

Składany smartfon powstaje pod nazwą kodową Comet

Google Pixel Fold 2 to składany smartfon, który skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Specyfikacja techniczna sprzętu pozostaje owiana tajemnicą. Poza wspomnianymi szczegółami o procesorze Tensor G4 i 16 GB pamięci operacyjnej RAM o wyposażeniu urządzenia wiadomo niewiele. Pod obudową ma znaleźć się także co najmniej 256 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0. W poprzedniku były to moduły UFS 3.1.

Telefon powstaje pod nazwą kodową Comet. Jeśli rzeczywiście ma dostać ten sam procesor, to modele z serii Pixel 9, to premiera wszystkich smartfonów może odbyć się w tym samym czasie. To oznacza debiut w okolicy września lub października, ale konkretnego terminu na razie nie ma. Co nie dziwi, bo na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie.

Wraz z nowymi Pixelami Google planuje wprowadzić także odświeżonego asystenta głosowego o nazwie Pixie. Początkowo może to być ekskluzywna funkcja dla telefonów producenta i pozostałe modele z Androidem 15 mogą nie mieć do niej dostępu, co warto mieć na uwadze. W tym przypadku na więcej szczegółów również trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

