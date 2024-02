Redmi A3 blisko. Są zdjęcia, rendery i specyfikacja smartfona Xiaomi

Redmi A3 to tani smartfon Xiaomi, którego premiera jest bardzo blisko. Do sieci przedostały się zdjęcia oraz rendery pochodzące z materiałów prasowych. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Na temat Redmi A3 wiadomo już wiele. Jedno jest pewne i cena tego smartfona Xiaomi będzie niska.

Redmi A3 to smartfon Xiaomi, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Wszystko wskazuje na to, że jego premiera jest nieodległa. Świadczą o tym zdjęcia telefonu krążące po sieci czy rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Co ze specyfikacją techniczną? Ta również po części jest już znana.

Ekran LCD z łezką i procesor MediaTeka

Redmi A3 otrzyma wyświetlacz wykonany w technologii LCD ze wcięciem w postaci łezki, gdzie zostanie umieszczona kamerka do selfie. Jest to płaski ekran o przekątnej 6,71 cala i rozdzielczości HD+. Będzie on w stanie wyświetlać obraz z częstotliwością do 90 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass.

Specyfikacja Xiaomi Redmi A3 jest podstawowa

Pod obudową znajdzie się procesor dostarczony przez firmę Mediatek. Nazwa jednostki nie jest znana, ale z pewnością będzie to jeden z czipów z tańszej rodziny Helio. Xiaomi umieści w telefonie również 4 GB pamięci operacyjnej RAM, która dzięki wirtualnej będzie mogła być podwojona do 8 GB. Natomiast na dane spodziewajmy się 64 lub 128 GB miejsca.

Ciekawy design oraz kilka kolorów obudowy

Smartfon Redmi A3 będzie budżetowym urządzeniem, ale mimo to Xiaomi zdecydowało się na całkiem ciekawy design, który dotyczy tylnego panelu obudowy, gdzie znajduje się aparat fotograficzny. Jego elementy umieszczono na okrągłej wyspie, co wygląda nieźle. Rendery ujawniają nam trzy kolory. Są to jasnoniebieski, czarny oraz ciemnozielony.

Podwójny aparat i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny modelu Redmi A3 składa się z dwóch obiektywów. Zastosowane tu sensory nie są jednak znane. W poprzedniku główny był 8-megapikselowy. Spodziewajmy się jednak połączenia obiektywu szerokokątnego z czujnikiem głębi. Rozdzielczość kamery do selfie też jest tajemnicą, choć pewnie będzie to 5 megapikseli.



Xiaomi Redmi A3

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Nie spodziewajmy się wsparcia dla technologii szybkiego ładowania. Pomimo tego, że urządzenie ma złącze USB C. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy zaledwie 10 W. Miłym dodatkiem do całości jest czytnik linii papilarnych na bocznej ramce obudowy. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Xiaomi Redmi A3 – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

podwójny aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z nakładką producenta

źródło: opracowanie własne, fot.: gsmarena