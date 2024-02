OnePlus 13 5G otrzyma zmiany. Pod obudową Snapdragon 8 Gen 4

OnePlus 13 5G to smartfon, na którego premierę trochę poczekamy. Flagowiec w edycji międzynarodowej zadebiutuje dopiero na początku 2025 r. Dowiadujemy się, że design czekają zmiany. Ponadto pod obudową modelu OnePlus 13 5G ma trafić nadchodzący procesor Qualcomma dla flagowców, czyli Snapdragon 8 Gen 4.

OnePlus 13 5G to smartfon, który zostanie wprowadzony do oferty dopiero na przełomie tego i 2025 r. Tymczasem w sieci już pojawiają się pewne plotki związane z tym urządzeniem. Poznajemy pewne zmiany, które obejmą design serii. Ponadto spodziewajmy się procesora Snapdragon 8 Gen 4, co akurat żadnym zaskoczeniem nie jest.

OnePlus 13 5G wprowadzi zmiany obejmujące design

Pierwsze informacje o smartfonie OnePlus 13 5G ujawnił chiński leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Dowiadujemy się, że w drodze są zmiany obejmujące design. Dotychczasowe wzornictwo zostanie porzucone na rzecz czegoś nowego. Pytanie tylko, czego tak naprawdę można się spodziewać?

OnePlus 13 5G wprowadzi zmiany obejmujące obecny design serii

Na pewno nie będzie to design, który znamy z modelu OnePlus 12 5G, czyli obecnego flagowca marki. Ponadto jego poprzednik również był podobnie zaprojektowany. Aparat fotograficzny, którego elementy znajdują się na dużej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami, zostanie porzucony. Podobnie ma być w przypadku bocznej ramki wykonanej ze stali.

Niestety źródło informacji nie wspomina, czego mamy spodziewać się w zamian. Zmiany mają być widoczne gołym okiem, ale wygląd nadchodzącego flagowca na razie pozostaje tajemnicą. To informacje, które poznamy dopiero z czasem. Z pewnością jeszcze przed premierą telefonu do sieci przedostaną się rendery, które ujawnią nowy design.

Procesor Snapdragon 8 Gen 4

Sercem smartfona OnePlus 13 5G będzie oczywiście nadchodzący procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli Snapdragon 8 Gen 4. Oficjalnej zapowiedzi czipu spodziewajmy się wczesną jesienią tego roku. Potem zacznie on trafiać pod obudowy pierwszych telefonów. W pierwszej kolejności zapewne do serii Xiaomi 15, a potem także innych modeli chińskich producentów.

Snapdragon 8 Gen 4 trafi nie tylko pod obudowę OnePlus 13 5G

Wczesna wersja prototypowa czipu Snapdragon 8 Gen 4 została niedawno dostrzeżona w bazie popularnego benchmarku Geekbench. Tam poznaliśmy pierwsze szczegóły związane z wydajnością. Najszybsze rdzenie nowego układu mają pracować z zegarem około 4 GHz. Natomiast oferowana moc na obecnym etapie zbliżona jest to Apple M3. Tak więc pod tym względem jest naprawdę nieźle.

OnePlus 13 5G w Chinach zapewne zostanie zaprezentowany w okolicy grudnia. Natomiast premiera edycji międzynarodowej powinna odbyć się kilka tygodni później. Zapewne w styczniu 2025 r. Do tego czasu urządzenie będzie obiektem całego mnóstwa przecieków. Więcej informacji, w tym planowana specyfikacja techniczna, nie jest na razie znanych.

