Vivo V30 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Vivo V30 5G to nowy smartfon marki. Za nami premiera, ale cena telefonu na razie nie jest znana. Wiemy za to, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia. Model Vivo V30 5G ma blisko 6,8-calowy ekran AMOLED o dużej jasności, procesor Snapdragon 7 Gen 3 i aparat fotograficzny z sensorem OmniVision OV50E.

Vivo V30 5G dołącza do portfolio smartfonów marki. Oficjalna premiera za nami, ale cena na razie jest tajemnicą. Producent planuje ujawnić informacje na ten temat bliżej terminu wprowadzania sprzętu na rynek. Specyfikacja techniczna telefonu jest znana i jest to całkiem mocne urządzenie.

Ekran AMOLED i Snapdragon 7 Gen 3

Vivo V30 5G ma zakrzywiony na dłuższych krawędziach ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1260p. Panel jest w stanie wyświetlać obraz z częstotliwością do 120 Hz i wyróżnia się wysoką jasnością maksymalną na poziomie aż 2800 nitów. Pod ekranem schowano czytnik linii papilarnych, co jest praktycznym dodatkiem.

Specyfikacja techniczna Vivo V30 5G jest bardzo przyzwoita

Procesor to Snapdragon 7 Gen 3, czyli 8-rdzeniowy SoC Qualcomma pracujący z zegarem do 2,63 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada układ GPU Adreno 720. Został on wykonany w 4-nm litografii. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Vivo V30 5G nieznana

Jak już wspomnieliśmy, cena Vivo V30 5G nie została na razie ujawniona i zostanie podana na konkretnych rynkach z czasem. Wiemy jednak, że do wyboru klientów będą nawet cztery warianty różniące się konfiguracją sprzętową (rozmiarem pamięci). Ponadto będzie można wybierać wśród czterech wersji kolorystycznych obudowy.

Cena Vivo V30 5G nie została podana

Aparat z sensorem OmniVision OV50E

Vivo V30 5G to pierwszy smartfon dostępny na globalnych rynkach, który ma nowy sensor OmniVision. Jest to 50-megapikselowy czujnik OV50E, który połączono z obiektywem szerokokątnym. Natomiast ultraszerokokątny również współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Podobnie jest w przypadku przedniej kamery, która umożliwi robienie selfie również w jakości do 50 megapikseli.

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie FlashCharge z wykorzystaniem ładowarki o mocy 80 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z autorską nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Vivo V30 5G – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1260p

procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14 z nakładką producenta

