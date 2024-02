Asus ZenFone 11 Ultra pozuje na renderach. Wycieka specyfikacja

Asus ZenFone 11 Ultra to flagowiec, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Asus ZenFone 11 Ultra ma ciekawy design. Telefon otrzyma duży ekran AMOLED, procesor Snapdragon 8 Gen 3 i baterię o pojemności 5500 mAh.

Asus ZenFone 11 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Premiera zapewne odbędzie się w trakcie barcelońskich targów MWC 2024, czyli pod koniec lutego. Tymczasem do sieci przedostały się rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym urządzeniu.

Duży ekran AMOLED i Snapdragon 8 Gen 3

Asus ZenFone 11 Ultra otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala. Jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który dostarczył Samsung Display. Panel zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+, a zmienne odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 144 Hz (w grach). Jasność maksymalna nie jest znana, ale pod tym względem zapewne nie będzie powodów do narzekań.

Rendery smartfona Asus ZenFone 11 Ultra

Za obliczenia w smartfonie ma odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wybór tego procesora był w zasadzie oczywisty. Czip ma być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Potrójny aparat i bateria 5500 mAh

Ponadto Asus ZenFone 11 Ultra otrzyma potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX890, a ultraszerokokątny współpracuje z 13-megapikselowym czujnikiem. Jest też teleobiektyw z 32-megapiselowym sensorem, który obsługuje 3-krotny zoom optyczny. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Specyfikacja techniczna modelu Asus ZenFone 11 Ultra jest konkretna

Bateria ma pojemność 5500 mAh i wiemy, że wspiera technologię szybkiego ładowania o nazwie HyperCharge. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 65 W. Natomiast w przypadku ładowania bezprzewodowego jest to maksymalnie 15 W. Znajdziemy tu też stereofoniczne głośniki oraz klasyczne złącze słuchawkowe. Do wyboru będzie pięć wariantów kolorystycznych obudowy. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Asus ZenFone 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

do 512 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 32 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

stereofoniczne głośniki

Android 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło