Samsung Galaxy Z Flip 6 z istotną zmianą względem poprzednika

Samsung Galaxy Z Flip 6 to składany smartfon, który zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje związane ze specyfikacją techniczną telefonu. Względem poprzednika pojawi się istotna zmiana. Bateria modelu Samsung Galaxy Z Flip 6 ma być większa względem poprzednika.

Samsung Galaxy Z Flip 6 to składany smartfon, którego premiera ma odbyć się latem tego roku. Pewnie nastąpi to w lipcu. Kompletna specyfikacja techniczna tego telefonu na razie owiana jest tajemnicą. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje, które tym razem związane są z baterią mającą trafić pod obudowę urządzenia.

Bateria znajdująca się pod obudową modelu Samsung Galaxy Z Flip 6 będzie oczywiście dwuczęściowa. Są to akumulatory o nominalnej pojemności 1097 oraz 2790 mAh. Łącznie dostajemy 3887 mAh. Tak więc na opakowaniu pojawi się pewnie informacja o 4000 mAh. To około 10 proc. więcej względem Flipa 5, gdzie jest bateria o pojemności 3700 mAh.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy Z Flip 6 nieznana

Na razie jest zbyt wcześnie, aby mówić o pełnej specyfikacji technicznej telefonu Samsung Galaxy Z Flip 6, bo premiera odbędzie się za niecałe pół roku. Spodziewajmy się jednak procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oraz większego ekraniku na pleckach. Z pewnością nie zabraknie także innych ulepszeń względem poprzedniej generacji, ale na szczegóły trzeba będzie poczekać.

źródło: opracowanie własne