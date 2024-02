Realme 12+ w drodze. Są zdjęcia i specyfikacja techniczna smartfona

Realme 12+ to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Cena będzie zapewne atrakcyjna, ale na razie pozostaje tajemnicą. Znana jest jednak niemal kompletna specyfikacja techniczna. Wynika to z faktu, że smartfon Realme 12+ został dostrzeżony na stronie jednego z urzędów. Tam udostępniono też zdjęcia.

Realme 12+ to smartfon z nowej serii, który wkrótce dołączy do dwóch modeli Pro. Te ostatnie zaprezentowano w styczniu. Tymczasem dowiadujemy się, że w drodze jest trzeci telefon, który został dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu TENAA. Tam zostały udostępnione zdjęcia oraz częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym sprzęcie.

Ekran AMOLED i nieznany procesor

Realme 12+ ma płaski ekran wykonany w technologii AMOLED i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,7 cala i oferuje obraz w rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli. Zdjęcia udostępnione przez TENAA ujawniają design zbliżony do wcześniejszych modeli Pro, ale widać inaczej wykończoną ramkę boczną.

Częściowa specyfikacja techniczna Realme 12+ została ujawniona przez TENAA

Procesor znajdujący się pod obudową smartfona nie jest znany, bo chiński urząd nie udostępnia na własnej stronie takich informacji. Z pewnością będzie to słabszy SoC od Snapdragona 6 Gen 1, który producent umieścił w tańszym z modeli Pro. Wiemy jednak, że pod uwagę brane są warianty z 6, 8, 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM, a w przypadku miejsca na dane jest to 128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca. Oczywiście finalnie do wyboru będzie mniej wersji.

Potrójny aparat i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny Realme 12+ jest podobnie zaprojektowany do modeli Pro. Znajdziemy tu trzy obiektywy, które umieszczono na okrągłej wyspie. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym. Trzeci element to kamerka 2 MP. Natomiast przednia umożliwi robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Realme 12+ ma aparat zaprojektowany podobnie do modeli Pro

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności nominalnej 4880 mAh. Na opakowaniu możemy więc spodziewać się informacji o 5000 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 67 W. Certyfikowane urządzenie ma wymiary 162,95 × 75,45 × 7,87 mm i waży 190 g. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z autorską nakładką producenta. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme 12+ — specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

nieznany procesor

6, 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

162,95 × 75,45 × 7,87 mm

190 g

Android 14 z nakładką producenta

