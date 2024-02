Xiaomi 14 Ultra coraz bliżej. Wycieka specyfikacja techniczna flagowca

Xiaomi 14 Ultra to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Tak więc na temat tego smartfona wiemy coraz więcej. Xiaomi 14 Ultra otrzyma zakrzywiony ekran OLED, procesor Snapdragon 8 Gen 3 oraz poczwórny aparat 50 MP.

Xiaomi 14 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Przecieki wskazują na to, że premiera odbędzie się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Co już wiemy na temat nowego flagowca? Okazuje się, że całkiem sporo.

Ekran OLED QHD+ i Snapdragon 8 Gen 3

Xiaomi 14 Ultra otrzyma ekran wykonany w technologii OLED-owej. Wiemy, że jest to lekko zakrzywiony z czterech stron wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Obraz ma być wyświetlany w rozdzielczości QHD+. Ponadto spodziewajmy się zmiennego odświeżania w szerokim zakresie czy też wsparcia dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision.

Tak prezentuje się częściowa specyfikacja techniczna Xiaomi 14 Ultra

Następnie mamy procesor i jest to SoC Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni układ Qualcomma dla flagowców z Androidem. To potężny czip, któremu nie brakuje mocy. Firma wykorzystała go już w poprzednich modelach z serii 14 i nie inaczej będzie wraz z najnowszym smartfonem. Spodziewajmy się również do 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane zostanie pewnie przeznaczone do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Aparat fotograficzny Xiaomi 14 Ultra z 4 sensorami 50 MP

Smartfon Xiaomi 14 Ultra otrzyma poczwórny aparat fotograficzny, którego wszystkie obiektywy współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Tym głównym ma być 1-calowy Sony LYT900, który zostanie połączony z obiektywem szerokokątnym ze zmienną przesłoną w zakresie f/1.6-4.0. Będą też dwa teleobiektywy. Jeden z nich ma obsługiwać 3,2-krotny zoom optyczny, a drugi 5-krotny. Obsługiwana ogniskowa jest w zakresie od 12 mm do 120 mm.

Bateria z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie Xiaomi 14 Ultra otrzyma baterię o pojemności 5180 mAh. Wiemy, że akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 90 W. Natomiast w przypadku bezprzewodowej technologii będzie to moc do 50 W. Wiemy, że telefon otrzyma co najmniej trzy kolory obudowy. Niebieski ma mieć szklane plecki, a czarny oraz pomarańczowy z ekologicznej skóry. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi 14 Ultra – specyfikacja techniczna

ekran OLED-owy 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

do 1 TB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5180 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14 z HyperOS

