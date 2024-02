Asystent Google i telewizory Smart TV Samsung. Funkcja wkrótce zniknie

Asystent Google to funkcja, która jest dostępna również na Smart TV marki Samsung. Telewizory Koreańczyków wspierają to rozwiązanie od kilku lat. Niestety wkrótce dobiegnie to końca. Wirtualny pomocnik zniknie z telewizorów pracujących pod kontrolą oprogramowania Tizen i wiemy, kiedy ma to nastąpić.