Xiaomi 15 Ultra i 15 Pro mają wprowadzić ważne zmiany

Xiaomi 15 Ultra i Xiaomi 15 Pro to flagowce chińskiej marki, które zobaczymy dopiero za jakiś czas. Drugi smartfon zadebiutuje dopiero w 2025 r. Tymczasem światło dzienne ujrzały pewne ważne zmiany planowane przez producenta z myślą o tych telefonach. Dotyczy to jednego z rozwiązań dla funkcji biometrycznych.

Xiaomi 15 Ultra i Xiaomi 15 Pro to smartfony, których premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Drugi z nich ma zadebiutować jesienią tego roku. Natomiast pierwszy najwcześniej dopiero w pierwszym kwartale 2025 r. Tymczasem jeden z dobrze poinformowanych chińskich leakerów uzyskał pewne informacje o tych telefonach. Czego się dowiadujemy?

Takie zmiany mają dostać Xiaomi 15 Ultra i 15 Pro

Jeśli plotki są prawdziwe, a istnieje w związku z tym bardzo duże prawdopodobieństwo, to Xiaomi 15 Ultra oraz Pro otrzymają czytnik linii papilarnych oparty na nowej technologii, choć ta już teraz jest stosowana przez konkurencję. Obecnie chińska marka wykorzystuje optyczne skanery, ale w kolejnych generacjach telefonów planuje sięgnąć po inne rozwiązanie.

Xiaomi 15 Pro oraz Ultra mają dostać ultrasoniczne czytniki linii papilarnych. W porównaniu do tych optycznych oferują one lepszą skuteczność w rozpoznawaniu palca i przy okazji przekłada się to na zwiększone bezpieczeństwo podczas ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do smartfona. Sama technologia nie jest jedna nowa.

To rozwiązanie ma już kilka lat, ale nadal nie jest używane przez wszystkich producentów smartfonów z wyższej półki cenowej. Co wiąże się m.in. z większymi kosztami z zakresu implementacji technologii. Takie czytniki linii papilarnych są na przykład w telefonach z serii Samsung Galaxy S24 czy modelach Oppo Find X7 Ultra oraz iQOO 12 Pro.

Pełna specyfikacja techniczna smartfonów nieznana

Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o pełnej specyfikacji technicznej nowych smartfonów marki. Pewnym w zasadzie na obecną chwilę jest tylko procesor. Będzie to Snapdragon 8 Gen 4, czyli nowy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego oficjalna zapowiedź powinna odbyć się wczesną jesienią 2024 r. Xiaomi 15 Pro będzie jednym z pierwszych telefonów na rynku z tym układem. Ten sam czip trafi także do modelu Ultra.

Xiaomi wraz z 15. serią własnych flagowców zapewni położy też duży nacisk na aparaty fotograficzne. Zwłaszcza w przypadku modelu Ultra, który to jest konikiem marki pod tym względem. Z tym jednak finalnie bywa różnie. Przed nami premiera telefonu 14 Ultra, który ma zadebiutować w ciągu kilku najbliższych tygodni. Przecieki wskazują na kamerę, która ma dysponować czterema obiektywami współpracującymi z 50-megapikselowymi sensorami. Czy takie połączenie pozwoli na rywalizację z najlepszymi, to przekonamy się już wkrótce.

