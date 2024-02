Nothing Phone 2a potwierdzony. Kiedy premiera smartfona?

Nothing Phone 2a to smartfon, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Kiedy premiera nowego telefonu marki? Ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni. Tymczasem nazwa Nothing Phone 2a została oficjalnie potwierdzona. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna, a cena urządzenia ma być atrakcyjna.

Nothing Phone 2a to smartfon, który w przeciekach pojawia się już od kilku miesięcy. Premiera telefonu zbliża się wielkimi krokami. Producent postanowił więc przerwać milczenie i potwierdził nazwę nowego modelu. Na temat tego urządzenia wiemy znacznie więcej. Częściowa specyfikacja techniczna przedostała się do sieci już jakiś czas temu.

Nazwa Nothing Phone 2a potwierdzona – kiedy premiera

Producent przerwał milczenie i nazwa Nothing Phone 2a, która to w przeciekach pojawiała się do kilku miesięcy, została w końcu potwierdzona. Widać ją na załączonej poniżej grafice pochodzącej z materiałów prasowych marki. Nastąpiło to na kilka tygodni przed planowaną premierą. Kiedy ma odbyć się oficjalna zapowiedź telefonu?

Nazwa smartfona Nothing Phone 2a potwierdzona

Marka organizuje specjalną konferencję, która odbędzie się drugiego dnia barcelońskich targów MWC 2024. To oznacza, że wydarzenie ma miejsce 27 lutego. Wtedy w stolicy Katalonii powinniśmy zobaczyć Nothing Phone 2a i poznać wszystkie szczegóły związane z tym urządzeniem. W tym ceny, które mają być niemal dwukrotnie niższe względem modelu 2. Choć tu warto mieć na uwadze, że nowa propozycja będzie skierowana do klientów w innym przedziale cenowym.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 2a niekompletna

Pełna specyfikacja techniczna modelu Nothing Phone 2a nie jest na razie znana, ale o tym telefonie wiadomo już całkiem sporo. Smartfon ma 6,7-calowy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma oferować odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz.

Premiera Nothing Phone 2a ma odbyć się w trakcie MWC 2024

Za obliczenia w telefonie ma odpowiadać procesor MediaTek Dimensity 7200. SoC składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A715 2,8 GHz oraz sześciu Cortex-A510, a za obliczenia graficzne odpowiada tu Mali-G610 MC4. Czip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Nothing Phone 2a ma również dostać podwójny aparat fotograficzny. Ma on składać się z dwóch 50-megapikselowych sensorów. Tymi czujnikami są Samsung S5KGN9 oraz S5KJN1. Przednia kamerka umożliwi robienie zdjęć w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nową nakładką systemową producenta. Cena w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej nie ma przekraczać kwoty 400 euro. Pełna specyfikacja zapewne wycieknie do sieci jeszcze przed premierą na targach MWC 2024.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne