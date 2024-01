OnePlus Nord N30 SE 5G. Cena i specyfikacja smartfona

OnePlus Nord N30 SE 5G to nowy smartfon lubianej marki, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Tym razem jest to prostsza propozycja, co potwierdza specyfikacja techniczna telefonu. Cena modelu OnePlus Nord N30 SE 5G nie jest wygórowana. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania to urządzenie.