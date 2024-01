Sony Xperia 1 VI otrzyma konkretny aparat. Wycieka specyfikacja

Sony Xperia 1 VI to smartfon, którego premiera jest blisko. Jaki aparat fotograficzny otrzyma flagowiec? Rąbka tajemnicy uchyla nam częściowa specyfikacja techniczna telefonu, która przedostała się do sieci. Kamera modelu Sony Xperia 1 VI zapowiada się bardzo ciekawie i ma składać się z trzech obiektywów.

Sony Xperia 1 VI to nowy flagowiec Japończyków, który już pojawiał się w przeciekach. Premiera telefonu powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale 2024 r. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Ta wskazuje na to, że smartfon otrzyma konkretny aparat fotograficzny o dużych możliwościach.

Taki aparat fotograficzny ma Sony Xperia 1 VI

Aparat fotograficzny modelu Sony Xperia 1 VI ma składać się z trzech obiektywów. Wszystkie z nich mają pracować z sensorami Exmor T dla urządzeń mobilnych. Są to 48-megapikselowe czujniki. Pierwszy z nich to sensor 1/1.4 z rozmiarem pikseli 1,12 μm, który ma współpracować z obiektywem 24 mm.

Aparat fotograficzny modelu Sony Xperia 1 VI z taką specyfikacją

Kolejne dwa sensory to Exmor T 1/2.7 z rozmiarem pikseli 0,6 μm. Wiemy, że zostaną one połączone z obiektywami 14-18 mm oraz 70-135 mm. Ten ostatni to obiektyw peryskopowy, który ma zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu. Natomiast główny obiektyw szerokokątny nie uległ zmianom. Pewne usprawnienia producent wprowadził w kamerze ultraszerokokątnej.

Pełna specyfikacja techniczna smartfona nieznana

Źródło informacji podało tylko szczegóły związane z aparatem fotograficznym smartfona Sony Xperia 1 VI, ale jego kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Co nie zmienia faktu, że na temat tego telefonu wiadomo co nieco więcej.

Flagowiec otrzyma ekran wykonany w technologii OLED-owej o rozdzielczości 4K. Spodziewajmy się, że będzie to wyświetlacz o przekątnej około 6,5 cala oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz. Nie zabraknie z pewnością też wsparcia dla popularnych formatów.

Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To potężny czip, który został już umieszczony w różnych telefonach z półki premium i nie inaczej będzie w przypadku nowego modelu Japończyków. Spodziewajmy się również 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane pewnie zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Energię w modelu Sony Xperia 1 VI powinna dostarczać bateria o pojemności około 5000 mAh. Nie spodziewajmy się jednak, że akumulator będzie wspierał tak szybkie ładowanie, jakie jest dostępne w modelach chińskich producentów smartfonów. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14. Oficjalna prezentacja nowego flagowca powinna odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

