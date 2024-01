Realme 12 Pro Plus 5G. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Realme 12 Pro Plus 5G to nowy superśredniak marki. Za nami premiera smartfona. Specyfikacja techniczna telefonu jest naprawdę przyzwoita, a cena Realme 12 Pro Plus 5G nie jest przesadzona. Urządzenie ma 6,7-calowy ekran AMOLED, aparat fotograficzny z teleobiektywem peryskopowym i czip Snapdragon 7s Gen 2.

Realme 12 Pro Plus 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. W Polsce na razie na to urządzenie poczekamy i wygląda, że chyba będzie warto. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu.

Ekran AMOLED i Snapdragon 7s Gen 2

Realme 12 Pro Plus 5G ma 6,7-calowy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 360 Hz, a ściemnianie PWM do 2160 Hz. Jasność maksymalna wynosi 950 nitów. Warto też wspomnieć o 100 proc. pokryciu kolorów z paletą DCI-P3.

Specyfikacja techniczna Realme 12 Pro Plus 5G jest niezła

Za obliczenia w telefonie odpowiada procesor Snapdragon 7s Gen 2. To SoC Qualcomma dla tak zwanych smartfonów z wyższej półki średniej. Układ składa się z ośmiu rdzeni, które pracują z zegarem do 2,4 GHz oraz GPU Adreno 710. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Realme 12 Pro Plus 5G atrakcyjna

Cena Realme 12 Pro Plus 5G nie jest wygórowana. W Indiach, gdzie odbyła się premiera smartfona, w podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 29999 rupii, czyli około 1450 zł. Model z największą pamięcią kosztuje 33999 rupii (ok. 1650 zł). W Polsce oczywiście zapłacimy więcej. Do wyboru są dwa podstawowe warianty kolorystyczne, ale w kraju pojawi się także trzecia opcja – czerwona z okazji Walentynek.

Aparat peryskopowy oraz bateria z szybkim ładowaniem

Realme 12 Pro Plus 5G ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX890 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Nowością w serii jest teleobiektyw peryskopowy współpracujący z 64-megapikselowym Omnivision OV64B, który oferuje 120-krotny zoom cyfrowy. Przednia kamerka umożliwi robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Energię w urządzeniu dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci ładowarki o mocy 67 W. Producent deklaruje naładowanie do 50 proc. w ciągu zaledwie 19 minut. Urządzenie ma również czytnik linii papilarnych oraz głośniki z Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 12 Pro Plus 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

głośniki z Dolby Atmos

196 g

Android 14 z nakładką producenta

