Xiaomi Pad 7 Max. To mocny tablet z konkretną specyfikacją techniczną

Xiaomi Pad 7 Max to nowy tablet, który szykuje chiński gigant. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Ta sugeruje, że będzie to bardzo mocny tablet. Xiaomi Pad 7 Max ma dostać ekran wykonany w technologii OLED. Natomiast za obliczenia ma odpowiadać czip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Xiaomi Pad 7 Max to mocny tablet, który jest jednym z trzech modeli nadchodzącej serii. Uzupełni on w portfolio wersje Pro oraz bazową konfigurację. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna sprzętu. Ta pozwala nam sugerować, że chiński gigant szykuje się do premiery bardzo mocnego urządzenia.

Duży ekran OLED

Xiaomi Pad 7 Max ma być pierwszym modelem marki, który otrzyma wyświetlacz wykonany w technologii OLED-owej. Wszystkie poprzednie tablety firmy miały ekrany LCD. Zmiana rozwiązania otworzy zupełnie nowe możliwości pod względem parametrów oraz jakości wyświetlanego obrazu.

Specyfikacja tabletu Xiaomi Pad 7 Max ma być mocna

Ekran urządzenia powinien mieć przekątną około 14 cali oraz zapewnić zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. W poprzedniej generacji było to rozwiązanie sześciostopniowe, które umożliwiało automatyczne dostosowywanie częstotliwości. Ponadto spodziewajmy się rozdzielczości na poziomie co najmniej 2.8K. Nie zabraknie pewnie także wsparcia dla formatów HDR10 czy Dolby Vision.

Mocny procesor Snapdragon 8 Gen 3

Za obliczenia w tablecie Xiaomi Pad 7 Max ma odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to bardzo mocny układ, który oferuje bardzo dużą wydajność. Jest to o tyle ciekawe, że w poprzednich tabletach firma umieszczała Snapdragon poprzedniej generacji, a nie te najnowsze dostępne w danym roku dla smartfonów. Dla porównania w modelu Pro ma to być Snapdragon 8 Gen 2.

Rozmiar pamięci RAM nie jest znany, ale spodziewajmy się kości typu LPDDR5x o pojemności 16 GB. Natomiast na dane zostanie przeznaczone co najmniej 512 GB miejsca w postaci szybkich modułów UFS 4.0. Takie połączenie zapewni także optymalną wydajność.

Pełna specyfikacja tabletu Xiaomi Pad 7 Max nieznana

Na razie nie dysponujemy kompletną specyfikacją techniczną tabletu Xiaomi Pad 7 Max i wiele informacji nie jest znanych. Wiadomo jednak, że urządzenie zapewni wsparcie dla technologii szybkiego ładowania baterii z wykorzystaniem ładowarki o mocy aż 120 W. W poprzedniej generacji było to 67 W. Poza tym spodziewajmy się, że akumulator ma pojemność co najmniej 10000 mAh, a całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14 z autorską nakładką marki w postaci HyperOS.

Tablet zadebiutuje w Chinach w tym lub przyszłym kwartale 2024 r. Nie wiadomo, czy to urządzenie trafi także do sprzedaży w Europie. Wiemy, że tak ma być w przypadku modelu Pro. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

