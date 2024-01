Infinix Smart 8 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Infinix Smart 8 Pro nie jest w rzeczywistości zupełnie nowym smartfonem. W Indiach ten sam model debiutował jako model 8 bez dopisku Pro. Cena nie została ujawniona, ale znamy kwotę w rupiach. Znana jest za to specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,6-calowy ekran LCD i czip Helio G36

Infinix Smart 8 Pro ma ekran wykonany w technologii LCD i jest to płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Producent zaimplementował tu funkcję Magic Ring, która przypomina dynamiczną wyspę z iPhone’ów. Wyświetlacz ma przekątną 6,6 cala, rozdzielczość HD+ i oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 90 Hz.

Specyfikacja techniczna smartfona Infinix Smart 8 Pro jest podstawowa

Za obliczenia w telefonie odpowiada procesor MediaTek Helio G36. To bardzo podstawowa jednostka, która składa się z ośmiu rdzeni CPU Cortex-A53 taktowanych zegarem do 2,2 GHz. GPU to IMG PowerVR GE8320. Czip jest wspomagany przez 4 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca i można je rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena Infinix Smart 8 Pro będzie atrakcyjna

Cena Infinix Smart 8 Pro nie jest na razie znana, ale powinna być atrakcyjna. W Indiach to urządzenie kosztuje 7499 rupii, czyli około 363 zł. W Europie smartfon pewnie będzie kosztował około 100 euro. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy o nazwach Timber Black, Shiny Gold, Galaxy White oraz Rainbow Blue.

Podwójny aparat i bateria 5000 mAh

Smartfon Infinix Smart 8 Pro ma podwójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma 50-megapikselową matrycę. Jest on wspomagany przez coś, co producent nazywa obiektywem AI i jest to czujnik głębi. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Niestety akumulator nie wspiera szybkiego ładowania. Producent zapewnił wsparcie dla ładowarki o mocy zaledwie 10 W. Urządzenie ma także czytnik linii papilarnych na bocznej ramce, klasyczne złącze słuchawkowe oraz głośniki ze wsparciem dla dźwięku DTS. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką XOS. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Infinix Smart 8 Pro – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD IPS 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G36

4 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP + obiektyw AI

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

189 g

czytnik linii papilarnych

Android 13 z XOS 13

źródło: opracowanie własne