Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Przedsprzedaż w Polsce z robotem Xiaomi

Redmi Note 13 Pro Plus 5G to smartfon, który debiutuje w Polsce. Obecnie trwa przedsprzedaż i w jej ramach dla klientów przygotowano wartościowy prezent. To robot sprzątający Xiaomi Vacuum E10. Jeśli chcecie nabyć Redmi Note 13 Pro Plus 5G z gratisem, to z zakupami trzeba się pospieszyć. Promocja potrwa kilka dni.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Polsce zgodnie z zapowiedziami. Obecnie w kraju trwa przedsprzedaż nowego telefonu i w ramach promocji klienci mogą liczyć na ciekawy gratis. Jest to robot sprzątający Xiaomi. Zobaczmy, jakie warunki należy spełnić, aby załapać się na taki prezent.

Przedsprzedaż Redmi Note 13 Pro Plus 5G i cena w Polsce

Redmi Note 13 Pro Plus 5G w Polsce dostępny jest w jednej konfiguracji sprzętowej. To model mający 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na dane. Cena urządzenia została ustalona na poziomie 2499 zł. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy o nazwach Moonlight White, Midnight Black oraz Aurora Purple.

Przedsprzedaż Redmi Note 13 Pro Plus 5G w Polsce. Robot Xiaomi w prezencie.

Smartfon dostępny jest w ofercie rodzimych sklepów z elektroniką. Przedsprzedaż z prezentem prowadzona jest również przez popularnych operatorów sieci komórkowych i są to Orange, Play, Plus oraz T-Mobile. Zakup należy zarejestrować na stronie promocjexiaomi.pl/note13 najpóźniej do 18 lutego 2024 r.

Promocja z robotem Xiaomi ograniczona czasowo

Wspomniana promocja, gdzie klienci decydujący się na zakup Redmi Note 13 Pro Plus 5G mogą liczyć na gratis w postaci robota sprzątającego Xiaomi, jest ograniczona czasowo. Oferta obowiązuje kupujących telefon w dniach pomiędzy 25 stycznia a 4 lutego. Poza tym producent przygotował 1200 sztuk odkurzaczy i w momencie wyczerpania zapasów program zostanie zakończony wcześniej.

Robot sprzątający Xiaomi dodawany w gratisie to model Vacuum E10 w białym wariancie kolorystycznym. Jego normalna cena w Polsce to 599 zł. Nagrody będą dostarczane paczką pod wskazany adres w ciągu maksymalnie 80 dni od rejestracji.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G to smartfon mający 6,67-calowy ekran CrystalRes AMOLED o rozdzielczości 2712 × 1220 pikseli i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1800 nitów. Wyświetlacz pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus. Za obliczenia odpowiada tu 4-nm procesor MediaTek Dimensity 7200-Ultra.

Telefon ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Obiektyw ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Jest też kamerka 2 MP do zdjęć makro, a przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Pozwala to na pełne naładowanie smartfona w zaledwie 19 minut. Miłym dodatkiem jest czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło