OnePlus 12R 5G debiutuje w Polsce. Cena i specyfikacja smartfona

OnePlus 12R 5G to nowy smartfon marki, który debiutuje w Polsce. Specyfikacja techniczna telefonu jest mocna i najsłabszym elementem wydaje się tu być aparat fotograficzny. Polska cena OnePlus 12R 5G nie wydaje się być wygórowana. Dla osób szukających wydajnego telefonu może to być całkiem ciekawa propozycja.

OnePlus 12R 5G to smartfon, który debiutuje w Polsce wraz z flagowcem 12. Telefon trafia do sprzedaży i jego cena jest niższa względem droższego modelu z serii. Ponadto na start można nieco zaoszczędzić. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia oraz ile trzeba zapłacić za to urządzenie w naszym kraju.

Cena OnePlus 12R 5G w Polsce atrakcyjna

Cena OnePlus 12R 5G w Polsce nie wydaje się być przesadzona. Smartfon kosztuje 3499 zł, czyli o tysiąc zł mniej w porównaniu do modelu 12. Ponadto producent przygotował na start promocję. W jej ramach (decydując się na zakup do 15 lutego) można liczyć na 400 zł zwrotu. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny oraz niebieski.

Cena OnePlus 12R 5G w Polsce nie jest wygórowana

Konkretny ekran i mocny procesor

OnePlus 12R 5G ma mocny procesor w postaci układu Snapdragon 8 Gen 2. Jest to poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który to jednak nadal oferuje bardzo dużą wydajność. W Polsce smartfon sprzedawany jest w konfiguracji z 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Specyfikacja techniczna OnePlus 12R 5G jest całkiem mocna

Nowy telefon marki wyróżnia się również ekranem. Producent umieścił w modelu 6,78-calowy panel wykonany w technologii AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz oraz bardzo dużą jasność szczytową na poziomie do 4500 nitów. Rozdzielczość to 2780 × 1264 pikseli. Nie zabrakło również wsparcia dla formatów HDR10+ i Dolby Vision.

Bateria 5500 mAh i przeciętny aparat

Energię w smartfonie OnePlus 12R 5G dostarcza bateria o pojemności 5500 mAh. Jest więc duża i ponadto wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SUPERVOOC o mocy 100 W. Producent deklaruje naładowanie akumulatora w zaledwie 26 minut. Ponadto zaimplementowano tu rozwiązanie zwiększające żywotność i przeprowadzono testy obejmujące 1600 cykli.

Aparat fotograficzny smartfona nie jest najwyższych lotów. Główny obiektyw połączono z sensorem Sony IMX890 50 MP. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z 16-megapikselpowym czujnikiem. Ostatnim elementem jest kamerka do zdjęć makro. Przednia umożliwia robienie selfie w jakości do 16 megapikseli. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

OnePlus 12R 5G – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2780 × 1264 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 2 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14 z OxygenOS 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: komunikat prasowy