Google Pixel 8a coraz bliżej. Tak wygląda pudełko smartfona

Google Pixel 8a to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Do oficjalnej premiery pozostało jeszcze trochę czasu, bo zapowiedź telefonu powinna odbyć się w okolicy majowej konferencji I/O 2024. Tymczasem do sieci przedostały się dwa zdjęcia, na których uchwycono pudełko urządzenia. Zobaczmy sobie, co na nich widać.

Pudełko Google Pixel 8a potwierdza design telefonu

Zdjęcia pudełka zostały udostępnione na łamach wietnamskich mediów, co wynika z faktu, że to w tym kraju odbywa się produkcja smartfona Google Pixel 8a oraz innych sprzętów firmy. To nie pierwszy raz, gdy doszło do takiej sytuacji. Tym razem udostępnione dwie fotki i jedna z nich potwierdza design urządzenia, który w przeciekach pojawiał się już wcześniej.



Zdjęcia pudełka smartfona Google Pixel 8a

Na jednym ze zdjęć pudełka dla Google Pixel 8a widać nazwę oraz tył telefonu. Jak nietrudno zauważyć, na pleckach smartfona umieszczono charakterystyczną wyspę dla kamery, na której znajdują się dwa obiektywy oraz dioda doświetlająca LED. Jest ona utrzymana w stylu dla całej serii.

Google planuje jednak zmiany w wyglądzie tego elementu własnych smartfonów. Ujawniły nam to rendery modeli z serii 9, które opracował na bazie schematów CAD Steve Hemmerstoffer. Wyspa zostanie przeprojektowana i dotyczy to także innych aspektów wizualnych telefonów. To jednak dopiero nadejdzie, bo w przypadku modelu 8a zostanie zachowane jeszcze poprzednie wzornictwo.

Pełna specyfikacja techniczna smartfona nieznana

Zdjęcia opakowania smartfona Google Pixel 8a nie zawierają informacji o specyfikacji technicznej. Ta jest znana tylko częściowo. Wiemy, że urządzenie otrzyma ekran o przekątnej około 6,1 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Tensor G3, który w zeszłym roku trafił do modeli 8 i 8 Pro. Czip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny smartfona ma dwa obiektywy, ale wykorzystane tutaj przez producenta sensory nie są na razie znane. Spodziewajmy się połączenia kamer z szerokim oraz ultraszerokim kątem. Następnie mamy baterię o pojemności około 4500 mAh. Telefon ma wymiary 152,1 × 72,6 × 8,9 mm i będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14. Ceny na razie owiane są tajemnicą, choć pewnie będą zbliżone do poprzednika. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Poznamy je bliżej planowanego terminu premiery.

