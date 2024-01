Google Pixel 9 Pro na renderach. Smartfon otrzyma konkretne zmiany

Google Pixel 9 Pro to smartfon, który zadebiutuje dopiero w drugiej połowie 2024 r. Tymczasem już dziś możemy zobaczyć rendery, które ujawniają jego wygląd. Design telefonu czekają konkretne zmiany. Aparat fotograficzny smartfona Google Pixel 9 Pro został przeprojektowany. Można też zobaczyć duży ekran.

Google Pixel 9 Pro to smartfon, który zostanie zaprezentowany dopiero za kilka miesięcy. Jego premiera powinna odbyć się we wrześniu lub październiku 2024 r. Jakie zmiany wprowadzi ten telefon? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylają nam rendery opracowane przez Steve’a Hemmerstoffera bazujące na schematach CAD telefonu. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Rendery Google Pixel 9 Pro ujawniają planowane zmiany

Google Pixel 9 Pro otrzyma różne zmiany we wzornictwie, które co prawda zostanie utrzymane w charakterystycznym dla producenta designie, ale rendery ujawniają różne modyfikacje. Zacznijmy od przodu, gdzie znajduje się ekran telefonu.

Smartfon ma płaski wyświetlacz (najpewniej wykonany w technologii OLED-owej) z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Na renderach widać wyraźnie zaokrąglone narożniki. Wyświetlacz po przekątnej ma około 6,8 cala. Jednak gdy pod uwagę weźmiemy wspomniane krągłości, to po linii prostej jest to około 6,5 cala.







Rendery smartfona Google Pixel 9 Pro ujawniają zmiany

Ramka modelu Google Pixel 9 Pro jest płaska i pozbawiona zbędnych krągłości. Na grafikach opracowanych przez Hemmerstoffera widać boczne przyciski czy złącze USB C. Tacka dla kart SIM została umieszczona na dole.

Przeprojektowany aparat fotograficzny – co zmieniono?

Google Pixel 9 Pro ma również przeprojektowany aparat fotograficzny. Dotychczasowa wyspa, która towarzyszyła serii od kilku lat, doczekała się pewnych modyfikacji. Nadal rzuca się w oczy oraz wyróżnia, ale wygląda nieco inaczej. Czy lepiej, to musicie osądzić już sami.

Aparat fotograficzny nowego smartfona ma trzy obiektywy, z których jeden jest peryskopowy. Jest to oczywiście teleobiektyw obsługujący zoom. Specyfikacja techniczna kamery nie jest jednak na razie znana. Można też dostrzec diodę doświetlającą LED, czujnik do pomiary temperatury, który dodano w poprzedniku oraz dodatkowe czujniki czy otwory dla mikrofonu.

Specyfikacja techniczna smartfona nieznana

Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że Google Pixel 9 Pro ma wymiary 162,7 × 76,6 × 8,5 mm (12 mm w miejscu wystającego aparatu), ale pełna specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana. Na tego typu informacje jest jeszcze zbyt wcześnie. Wiadomo jednak, że pod obudową znajdzie się nowy procesor Tensor G4. Ponadto można być w zasadzie pewnym, że urządzenie otrzyma jeden z najlepszych aparatów fotograficznych wśród telefonów, który z pewnością otrzyma liczne funkcje oparte na sztucznej inteligencji.

