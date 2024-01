Realme Note 50 zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Realme Note 50 to nowy smartfon marki, który jest pierwszym modelem z tej serii. Za nami premiera telefonu, którego cena jest bardzo atrakcyjna. Jednak specyfikacja techniczna Realme Note 50 jest bardzo podstawowa. Jak to mówią, nie można mieć wszystkiego naraz i w tym przypadku z pewnością się to potwierdza.

Realme Note 50 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. To nowa seria telefonów znanej marki. Są to urządzenia skierowane do mniej wymagających użytkowników, o czym świadczy cena oraz specyfikacja techniczna sprzętu. Zobaczmy sobie, co ten model ma do zaoferowania.

Ekran IPS LCD i podstawowy procesor

Smartfon Realme Note 50 nie porywa wyposażeniem. Ekran to 6,74-calowy panel IPS LCD o rozdzielczości HD+ oraz wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz, a próbkowanie dotyku z częstotliwością 180 Hz. Szczytowa jasność wynosi 560 nitów.

Specyfikacja smartfona Realme Note 50 jest podstawowa

Procesor znajdujący się pod obudową telefonu to prosta jednostka firmy Unisoc. Zdecydowano się na 8-rdzeniowy układ T612 wykonany w 12-nm litografii. Czip składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A75 taktowanych zegarem do 2,0 GHz oraz sześciu Cortex-A55. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali G57. SoC jest wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x, a na dane przeznaczono 64 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena Realme Note 50 niska

Cena Realme Note 50 nie jest wysoka, co wynika z prostego wyposażenia i grupy docelowej klientów. Smartfon został wyceniony na Filipinach, gdzie debiutuje w pierwszej kolejności, na zaledwie 3,599 peso filipińskich, czyli mniej niż 260 zł. Jest więc bardzo tani. Producent przygotował do wyboru dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Prosty aparat i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny smartfona Realme Note 50 składa się z dwóch obiektywów. Główny połączono z 13-megapikselowym sensorem, a dodatkowy to czujnik głębi do zdjęć portretowych. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli. Widzimy więc, że w porównaniu do serii C zdecydowano się na mniejsze możliwości.

Bateria pod obudową telefonu ma pojemność 5000 mAh. Niestety akumulator nie wspiera szybkiego ładowania. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 10 W. Nie ma też modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G, a jedynie LTE. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna znajduje się niżej.

Realme Note 50 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor UNISOC T612

4 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

186 g

Android 13 z nakładką producenta

