OnePlus 12 5G w Polsce. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

OnePlus 12 5G to smartfon, którego premiera najpierw odbyła się w Chinach. Teraz przyszedł czas na międzynarodową edycję telefonu. Flagowiec debiutuje również w Polsce, gdzie cena nie jest najniższa, ale z drugiej strony klienci otrzymują urządzenie klasy premium z mocną specyfikacją techniczną. Zobaczmy sobie, ile kosztuje ten sprzęt nad Wisłą oraz co ma do zaoferowania.

Cena OnePlus 12 5G w Polsce i przedsprzedaż

Cena OnePlus 12 5G w podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 4499 zł. Model mający 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci na dane kosztuje 4999 zł. Obecnie trwa przedsprzedaż i w jej ramach można zaoszczędzić 400 zł w ramach zwrotu. Ponadto klienci zamawiający flagowca w ramach oferty przedpremierowej mogą liczyć na słuchawki bezprzewodowe Buds 2 Pro.

Cena modelu OnePlus 12 5G w Polsce nie jest niska, ale w ramach przedsprzedaży można zaoszczędzić

Duży ekran AMOLED i Snapdragon 8 Gen 3

Smartfon OnePlus 12 5G ma ekran AMOLED o przekątnej 6,82 cala z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość QHD+ oraz zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Urządzenie ma również wysoką jasność szczytową sięgającą aż 4500 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Specyfikacja techniczna OnePlus 12 5G jest z górnej półki

Za obliczenia w telefonie odpowiada czip Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców w Androidem. To potężny układ oferujący bardzo dużą wydajność. Jest on wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Wariant z 24 GB RAM-u w Polsce nie został wprowadzony. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Aparat fotograficzny OnePlus 12 5G oferuje dużo funkcji. Główny obiektyw szerokokątny został połączony z 50-megapikselowym czujnikiem. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z 48-megapikselowym sensorem. Teleobiektyw peryskopowy połączono z 64-megapikselowym Omnivision OV64B. Natomiast przednia kamerka pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 32 megapikseli.

Bateria dostarczająca energię w telefonie jest duża i ma pojemność 5400 mAh. Producent zapewnił wsparcie dla technologii szybkiego ładowania SuperVOOC o mocy 100 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to 50 W. Urządzenie ma również stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos i pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką OxygenOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

OnePlus 12 5G – specyfikacja techniczna

6,82-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ i jasności do 4500 nitów

procesor Snapdragon 8 Gen 3

12, 16 lub 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 64 MP

bateria o pojemności 5400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

Android 14

źródło: opracowanie własne