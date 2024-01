Motorola moto g04 oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Motorola moto g04 to nowy smartfon marki. Tym razem to tańsza propozycja, a więc specyfikacja techniczna telefonu jest dosyć podstawowa. Cena modelu Motorola moto g04 jest jednak bardzo atrakcyjna. W Polsce telefon będzie można zakupić za kilkaset złotych. Zobaczmy, co ten smartfon ma do zaoferowania.

Motorola moto g04 to tańszy smartfon, który debiutuje wraz z modelem g24. Cena jest niska, a specyfikacja techniczna dosyć podstawowa. Dla wielu osób nie trzeba jednak nic więcej i urządzenie może cieszyć się sporym wzięciem w ofercie operatorów sieci komórkowych, gdzie będzie oferowane za przysłowiową złotówkę.

6,6-calowy ekran LCD i procesor Unisoc

Motorola moto g04 ma 6,6-calowy ekran wykonany w technologii LCD. Jest to płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Panel oferuje obraz w rozdzielczości HD+ oraz odświeżaniem z częstotliwością do 90 Hz. Producent chwali się także specjalnym trybem nocnym, które redukuje ilość niebieskiego światła niekorzystnego dla wzroku.

Specyfikacja smartfona Motorola moto g04 jest bardzo podstawowa

Pod obudową smartfona jest bardzo prosty procesor Unisoc T606. SoC składa się z dwóch 12-nm rdzeni CPU Cortex-A75 oraz sześciu Cortex-A55. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali G52. Układ wspomagany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM, która może być podwojona dzięki wirtualnej do 8 GB. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena modelu Motorola moto g04 atrakcyjna

Cena smartfona Motorola moto g04 nie jest wygórowana. To tani telefon, który w Europie został wyceniony na zaledwie 119 euro. To oznacza, że w Polsce za to urządzenie zapłacimy pewnie około 500 zł. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Najpierw telefon trafi do sprzedaży w krajach na terenie Starego Kontynentu, a potem także na innych rynkach.

Cena modelu Motorola moto g04 jest niska

Prosty aparat i bateria z wolnym ładowaniem

Aparat fotograficzny modelu Motorola moto g04 jest również bardzo podstawowy. Producent zdecydował się tutaj na jeden obiektyw, który współpracuje z 16-megapikselowym czujnikiem, który wspomagany jest przez diodę doświetlającą LED. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli.

Bateria telefonu ma pojemność 5000 mAh i jej ładowanie odbywa się poprzez USB C. O szybkim ładowaniu można jednak zapomnieć i obsługiwana jest ładowarka o mocy zaledwie 10 W. Urządzenie zamknięto w obudowie odpornej na zachlapania (na poziomie normy IP52). Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką My UX. Miłym dodatkiem jest klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Motorola moto g04 – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor Unisoc T606

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 16 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

180 g

Android 14 z My UX

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne