Oppo K12 w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja smartfona

Oppo K12 to nowy smartfon marki. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że pod obudową znajdzie się czip Snapdragon 7 Gen 3, czyli SoC Qualcomma dla średniaków z wyższej półki. Premiera smartfona Oppo K12 powinna odbyć się w Chinach jeszcze w pierwszej połowie 2024 r.

Oppo K12 będzie następcą bardzo udanego modelu z serii K11. Pewne informacje na temat nadchodzącego smartfona uzyskał leaker ukrywający się pod nickiem Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu chińskiej marki. Do sieci przedostała się cząstkowa specyfikacja techniczna urządzenia, ale szczegółów zbyt wiele na razie nie ma.

Oppo K12 otrzyma procesor Snapdragon 7 Gen 3

Pod obudową smartfona Oppo K12 ma znaleźć się czip Qualcomma dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Tym procesorem jest Snapdragon 7 Gen 3, który ukrywa się pod nazwą kodową SM7550 i właśnie o takiej wspomniał chiński leaker. Co ma do zaoferowania ten układ?

Platforma Snapdragon 7 Gen 3 składa się z ośmiu rdzeni CPU Kryo, które pracują z częstotliwością do 2,63 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu kolejna generacja GPU z serii Adreno. Czip współpracuje z modemem 5G X63, który zapewnia pobieranie danych z sieci komórkowych z prędkością do 5 Gbps. Jest też obsługa standardu USB 3.1 Gen2.

Specyfikacja smartfona Oppo K12 obejmuje procesor Snapdragon 7 Gen 3

Ponadto procesor współpracuje z czipem FastConnect 6700, a więc zapewnia wsparcie dla Wi-Fi w standardzie 6E oraz modułu Bluetooth 5.3. Kontroler pamięci RAM obsługuje kości LPDDR5-3200. Układ Snapdragon 7 Gen 3 powstaje w 4-nm litografii i trafił najpierw do smartfona Honor 90, co miało miejsce w listopadzie zeszłego roku. Kilka tygodni później ten sam układ znalazł się pod obudową telefonu Vivo S18.

Pełna specyfikacja smartfona nieznana

Niestety kompletna specyfikacja techniczna smartfona Oppo K12 nie jest na razie znana. Urządzenie skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Źródło informacji wspomniało jedynie o procesorze w postaci wspomnianego układu Snapdragon 7 Gen 3. Wiemy też, że oficjalna premiera telefonu powinna odbyć się w tej połowie 2024 r. Jest bardzo prawdopodobne, że więcej szczegółów poznamy bliżej rynkowego debiutu.

Poprzedni model, czyli Oppo K11 otrzymał Snapdragona 782G oraz ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Ponadto ma 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB miejsca na dane. Producent umieścił w telefonie potrójny aparat fotograficzny z sensorami 50, 8 i 2 MP oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Przednia kamerka do selfie pozwala robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Jak będzie prezentowała się specyfikacja techniczna w tym roku, to przekonamy się z czasem.

