Motorola Moto G24 blisko. Jest cena, specyfikacja i rendery smartfona

Motorola Moto G24 to smartfon, który zostanie zaprezentowany później w tym kwartale. Znana jest cena telefonu oraz jego częściowa specyfikacja techniczna. Ponadto do sieci przedostały się rendery prasowe, które ujawniają wygląd. Design zbliżony jest do poprzedniej generacji, choć widać pewne różnice.

Ekran IPS z dziurką i procesor MediaTeka

Motorola Moto G24 ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowanym u góry. Jest to 6,56-calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD, który ma rozdzielczość HD+. Spodziewajmy się również odświeżania obrazu w zakresie do 90 Hz. Więcej parametrów nie jest znanych.





Motorola Moto G24

Procesor znajdujący się pod obudową smartfona to MediaTek Helio G85, który składa się z rdzeni CPU Cortex-A75 pracujących z częstotliwością 2,0 GHz i Cortex-A55 taktowanych zegarem 1,8 GHz oraz GPU ARM Mali-G52 MC2. Czip jest wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Cena modelu Motorola Moto G24 atrakcyjna

Cena smartfona Motorola Moto G24 nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo we wspomnianej wyżej konfiguracji sprzętowej urządzenie ma kosztować w Europie 169 euro, czyli około 735 zł. Możliwe, że do sprzedaży trafi jeszcze jeden wariant. Do wyboru będą trzy kolory obudowy, które widać na załączonych do artykułu renderach.

Cena modelu Motorola Moto G24 jest niska, ale specyfikacja podstawowa

Podwójny aparat 50 MP i bateria 5000 mAh

Motorola Moto G24 ma podwójny aparat fotograficzny, który składa się z głównego obiektywu ze światłem f/1.8 połączonego z 50-megapikselowym sensorem. Drugim elementem jest kamerka 2 MP do zdjęć makro. Natomiast przednia umożliwi robienie selfie w jakości do 8 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, a więc standardowej. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 20 W. Całość pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 14. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Motorola Moto G24 – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 14

