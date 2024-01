Realme Note 50 blisko. Jest specyfikacja, a cena smartfona ma być niska

Realme Note 50 to smartfon z nowej serii, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Cena telefonu ma być atrakcyjna. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna i rendery. Wizualnie Realme Note 50 nawiązuje do modelu C53. Smartfon ma ekran IPS LCD oraz podwójny aparat fotograficzny.

Realme Note 50 to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Przed końcem stycznia spodziewamy się również debiutu serii 12 Pro. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna nowego modelu? Na temat tego urządzenia wiadomo już naprawdę sporo.

6,74-calowy ekran LCD i procesor Unisoc

Realme Note 50 ma ekran wykonany w technologii IPS LCD ze wzięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to 6,74-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz, a próbkowanie dotyku z częstotliwością 180 Hz. Jasność maksymalna wynosi 560 nitów.

Specyfikacja techniczna smartfona Realme Note 50 jest dosyć podstawowa

Za obliczenia w telefonie odpowiada prosty procesor Unisoc T612. To układ składający się z ośmiu rdzeni wykonanych w 12-nm litografii oraz GPU ARM Mali-G57. Czip będzie wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x, a na dane przeznaczono 64 GB miejsca i będzie je można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

Cena Realme Note 50 ma być atrakcyjna

Cena Realme Note 50 nie jest na razie znana. Patrząc się jednak na specyfikację techniczną, to powinna być atrakcyjna. Dla porównania model C51, który miał ten sam procesor, trafił do sprzedaży w Azji za równowartość 440 zł. W przypadku nowego smartfona powinniśmy spodziewać się bardzo zbliżonej kwoty. Wiemy, że do wyboru będą co najmniej dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Cena Realme Note 50 będzie niska

Podwójny aparat 13 MP i bateria z wolnym ładowaniem

Realme Note 50 ma również podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw został połączony z 13-megapikselowym sensorem. Drugim elementem jest czujnik głębi, który służy do obsługi zdjęć portretowych. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Nie wspiera ona niestety technologii szybkiego ładowania. Do użytku klientów pozostaje jedynie ładowarka o mocy 10 W. Całość waży 186 g i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme Note 50 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor UNISOC T612

4 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

186 g

Android 13 z nakładką producenta

