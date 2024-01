Galaxy S24 Ultra. Samsung udostępnia unboxing — co w pudełku?

Samsung Galaxy S24 Ultra to nowy flagowiec koreańskiej marki. Co znajdziemy w pudełku z nowym telefonem? Ujawnia nam to oficjalny unboxing udostępniony na kanale producenta. Przy okazji możemy zobaczyć, jakie kolory obudowy otrzymał Samsung Galaxy S24 Ultra. Wybrane z nich będą dostępne tylko w sklepie firmy.

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, którego premiera odbyła się w środę i nastąpiło to po fali przecieków. Obecnie trwa przedsprzedaż nowego telefonu. Tymczasem producent udostępnił na własnym kanale oficjalny unboxing na wideo. Film ujawnia nam m.in., co znajdziemy w pudełku z nowym modelem. Rzućmy sobie na to okiem.

Unboxing modelu Samsung Galaxy S24 Ultra

Oficjalny unboxing smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra udostępniony przez producenta to typowy film promocyjny. Nie liczmy tu na pierwsze wrażenia lub coś podobnego. Firma skupiła się na zachwalaniu walorów nowego telefonu oraz jego funkcji, co w zasadzie można zrozumieć.

Samsung Galaxy S24 Ultra ma 6,8-calowy ekran, który pozwala na pracę z użyciem piórka S Pen. Wyświetlacz jest chroniony szkłem Gorilla Glass Armor. Natomiast z tyłu obudowy jest to Victus 2. Sam telefon jest nieco cieńszy względem poprzednika (o 0,3 mm) i stało się tak pomimo baterii o tej samej pojemności czy zapewnieniu większego elementu odpowiedzialnego za odprowadzanie ciepła.

Na filmie można zobaczyć wybrane funkcje modelu Samsung Galaxy S24 Ultra, jak i wszystkie kolory obudowy. Warto jednak mieć na uwadze, że wybrane opcje będą oferowane jedynie tylko za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego producenta. Dotyczy to trzech wariantów, w tym wpadającego w oko odcienia pomarańczowego. Oficjalny unboxing możecie obejrzeć na poniższym wideo.

Wideo ujawnia, co jest w pudełku

Samsung Galaxy S24 Ultra, choć nie jest tani, będzie dostarczany ze standardową zawartością. Co to takiego? W pudełku znajdzie się telefon z dedykowanym piórkiem S Pen, kabel z końcówkami USB C, szpilka oraz trochę papierologii. Tak, w zestawie nie ma znowu ładowarki, do czego trzeba po prostu przywyknąć. To element, który trzeba zakupić we własnym zakresie lub wykorzystać dotychczasową. Może to być oczywiście także ładowarka bezprzewodowa, bo nowy flagowiec koreańskiej marki obsługuje takie rozwiązanie.

Obecnie trwa przedsprzedaż nowych telefonów, która potrwa do 30 stycznia. Ceny smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra w Polsce zaczynają się od 6599 zł. Decydując się na zakup w najbliższym czasie można liczyć w danej cenie na dwa razy większy rozmiar pamięci. Ponadto producent oferuje do 3 tys. zł w ramach Programu Odkup, z czego gwarantowane 500 zł klient otrzymuje od razu.

