Realme 12 Pro Max 5G blisko. Jest cena i częściowa specyfikacja

Realme 12 Pro Max 5G to nowy smartfon marki. Premiera telefonu odbędzie się w przyszłym tygodniu. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Znana jest także cena Realme 12 Pro Max 5G i ta nie wydaje się być wygórowana. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma zaoferować.