Android Auto i Samsung Galaxy S24. To ma być połączenie idealne

Android Auto i Samsung Galaxy S24 mają współpracować tak dobrze, jak to nie było w przeszłości. Google oraz Koreańczycy chwalą się, że będzie to idealne połączenie, gdzie kierowcy będą mogli liczyć na użyteczne funkcje. Wśród nich jest streszczanie długich wiadomości przez sztuczną inteligencję, a to nie koniec.

Samsung Galaxy S24 to seria smartfonów, których funkcjonalność jest wspierana w dużym stopniu przez sztuczną inteligencję. W tym celu Koreańczycy nawiązali głęboką współpracę z Google. Efekty tych prac widać również na przykładzie platformy Android Auto, w której nowe telefony marki zapewnią rozwiązania niedostępne na razie u konkurencji. Co to takiego?

Samsung Galaxy S24 w Android Auto z unikalnymi funkcjami

Android Auto oraz smartfony z serii Samsung Galaxy S24 mają stanowić idealne połączenie, które to nie jest dostępne na innych telefonach. Stało się to możliwe za sprawą Gemini, czyli nowych modeli AI przygotowanych przez giganta z Mountain View, które otwierają zupełnie nową funkcjonalność niedostępną wcześniej.

Android Auto i Samsung Galaxy S24. Ma to być połączenie idealne

Dla przykładu, smartfony z serii Samsung Galaxy S24 dzięki sztucznej inteligencji zapewnią możliwość streszczania dłuższych wiadomości SMS czy wysyłanych poprzez komunikatory internetowe. Po to, aby kierowca otrzymał tylko najistotniejsze informacje i nie musiał rozpraszać się w trakcie prowadzenia pojazdu. Będą one wyświetlane na ekranie.

Następnie Android Auto podczas połączenia ze smartfonami Samsung Galaxy S24 może zasugerować gotowe odpowiedzi, które to następnie można przesłać do rozmówcy bez konieczności sięgania po telefon lub inne czynności.

Na ekranie samochodu ikony i tapeta z telefonu

Google potwierdziło również funkcjonalność z Android Auto, nad którą pracuje od jakiegoś czasu i wiemy, że obecnie znajduje się ona na etapie programu pilotażowego. Dostęp do niej mają wybrani testerzy. O jakim rozwiązaniu mowa? Niedawno wam o tym wspominaliśmy.

Android Auto będzie w stanie lepiej dopasowywać się wizualnie do interfejsu na smartfonie. Dotyczy to ikon, których kształt na ekranie samochodu ma odpowiadać tym, które są na telefonie. Podobnie będzie w przypadku tapety. Dzięki temu przechodzenie pomiędzy urządzeniem a pojazdem ma być płynniejsze, choć jest to oczywiście zmiana czysto kosmetyczna. Taka funkcja dla użytkowników sprzętów marki Samsung ma być dostępna wkrótce.

Google i Samsung nawiązali współpracę, która zaowocowała na smartfonach Galaxy S24 dostępnością naprawdę ciekawych funkcji. Dotyczy to nie tylko Androida Auto, ale także innych obszarów oprogramowania. Widzimy, że sztuczna inteligencja w telefonach będzie odgrywać coraz większe znaczenie i nie zanosi się na to, aby miało to wkrótce ulec zmianie.

