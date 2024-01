One UI 6.1 to wiele nowości. Lista smartfonów marki Samsung z aktualizacją

One UI 6.1 to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów marki Samsung. Wprowadza ono sporo nowości oraz udoskonaleń. W sieci pojawiła się lista smartfonów Koreańczyków, które otrzymają nadchodzące uaktualnienie. Aktualizacja One UI 6.1 będzie udostępniana przez Samsunga w ciągu najbliższych tygodni.

One UI 6.1 to duża aktualizacja, która zadebiutuje wraz z serią S24. Oficjalna zapowiedź tuż przed nami i wiemy, że oprogramowanie wprowadzi mnóstwo nowości, zmian oraz udoskonaleń dla istniejących funkcji. Co nowego tu znajdziemy i które telefony marki Samsung otrzymają to uaktualnienie? Znana jest wstępna lista smartfonów.

Aktualizacja One UI 6.1 wprowadza liczne nowości

One UI 6.1 to większe uaktualnienie, w którym Samsung wprowadził wiele nowości i udoskonaleń dla istniejących funkcji. Pierwszą widoczną gołym okiem są poprawione animacje. Stały się one bardziej płynne poprzez zwiększenie liczby klatek. To sprawia, że ich wygląd jest przyjemniejszy dla oka. Samsung zastosował tu technikę bazującą na skalowaniu, co pozwoliło uzyskać lepsze efekty.

Następnie mamy więcej opcji z zakresu personalizacji. To sprawia, że użytkownicy smartfonów marki Samsung będą mogli jeszcze dogłębniej dobrać różne ustawienia z zakresu wyglądu. Do wyboru ma być więcej schematów kolorów oraz innych elementów. Aktualizacja wprowadza również nowości obejmujące zwiększone bezpieczeństwo i prywatność.

One UI 6.1 bazuje na Androidzie 14. Aktualizacja wprowadzi wiele nowości

One UI 6.1 doda również nowe narzędzie związane z ochroną baterii. Oprogramowanie pozwala włączyć tryb, który uniemożliwi ładowanie akumulatora do pełna i w ten sposób znacząco wydłuży jego żywotność. Podobne rozwiązanie Apple zaimplementowało w iPhone’ach 15, gdzie ładowanie można ograniczyć do 80 proc.

Na koniec warto wspomnieć o tym, co wraz z aktualizacją do One UI 6.1 ma być najistotniejsze. To nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, których ma być naprawdę sporo. Obejmą one aplikacje aparatu czy galerię zdjęć, ale nie tylko. AI ma rozgościć się w nakładce Koreańczyków na dobre.

Lista smartfonów marki Samsung z uaktualnieniem

Oprogramowanie One UI 6.1 najpierw zadebiutuje na telefonach z serii Galaxy S24. Jednak aktualizacja na starsze modele ma zacząć trafiać w bardzo niedługim czasie. Lista smartfonów firmy Samsung, które mają dostać uaktualnienie w pierwszej kolejności, widoczna jest niżej.

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy S21 FE

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Aktualizacja będzie udostępniana w ciągu kilku najbliższych tygodni. Oczywiście najpierw trafi na flagowce Samsunga z 2023 r. Potem także na pozostałe modele z listy.

