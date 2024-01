Infinix Smart 8 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Infinix Smart 8 to nowy smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna telefonu typowa dla tej półki. Urządzenie ma 6,6-calowy ekran HD+ i procesor MediaTek Helio G36. Ponadto Infinix Smart 8 może pochwalić się czymś, co przypomina dynamiczną wyspę.

Infinix Smart 8 to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. To kolejna tania propozycja marki, a więc cena telefonu jest bardzo atrakcyjna. Urządzenie nie jest drogie, a jego specyfikacja techniczna nie porywa. Co nie zmienia faktu, że sprzęt zapewne znajdzie chętne grono odbiorców.

6,6-calowy ekran HD i MediaTek Helio G36

Infinix Smart 8 ma 6,6-calowy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Producent umieścił tu programowe rozwiązanie, które przypomina dynamiczną wyspę znaną z iPhone’ów. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 90 Hz, a rozdzielczość to 720 × 1612 pikseli. Jasność maksymalna wynosi 500 nitów. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością do 180 Hz.

Specyfikacja techniczna Infinix Smart 8 odpowiada cenie

Procesor to MediaTek Helio G36, czyli bardzo budżetowa jednostka. Czip składa się z ośmiu rdzeni wykonanych w 12-nm litografii, które pracują z zegarem do 2,2 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU IMG PowerVR GE8320. SoC jest wspomagany przez 4 GB pamięci RAM, która może być rozszerzona poprzez wirtualną. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena Infinix Smart 8 atrakcyjna

Cena Infinix Smart 8 nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo smartfon jest tani. W Indiach wyceniono go na 6749 rupii, czyli zaledwie 370 zł. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy, w tym złoty oraz jasnoniebieski. Na razie nie wiadomo, kiedy to urządzenie pojawi się w Europie, a tym bardziej w Polsce. To na razie pozostaje tajemnicą.

Aparat 50 MP i bateria 5000 mAh

Smartfon Infinix Smart 8 ma również podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Drugim jest czujnik głębi. Oba wspomagane są przez diodę doświetlającą LED składającą się z czterech elementów. Natomiast przednia kamerka umożliwia robienie zdjęć w jakości do 8 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, którą można ładować poprzez USB C. Niestety moc ładowarki nie została podana. Smartfon ma także czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce. Całość waży 189 g i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką XOS 13. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Infinix Smart 8 – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD IPS 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G36

4 GB pamięci RAM (+ 4 GB wirtualnej)

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP + AI

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

189 g

czytnik linii papilarnych

Android 13 z XOS 13

