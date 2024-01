Realme Note 1 w drodze. Wycieka specyfikacja smartfona z nowej serii

Realme Note 1 to smartfon marki, którego premiera jest blisko. Będzie to zupełnie nowa seria telefonów w portfolio producenta. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Co wiemy o Realme Note 1 i kiedy ma odbyć się prezentacja smartfona?

Realme Note 1 to telefon, który do tej pory nie pojawiał się w przeciekach. Przed nami premiera z linii 12 Pro, która ma odbyć się pod koniec tego miesiąca. Tymczasem w drodze jest także nowa seria smartfonów. Producent udostępnił teaser z zajawką. Ponadto do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna.

Nowa seria smartfonów wkrótce

Realme planuje zaprezentować nową linię telefonów z serii Note w niedługim czasie. Świadczy o tym widoczna niżej zajawka, którą udostępnił na swoim profilu społecznościowym Sky Li, CEO i jeden z założycieli firmy. Na grafice widać samo nazewnictwo i w zasadzie nic ponadto. O nowym smartfonie wiadomo jednak więcej, bo informacje na jego temat były prezentowane na zamkniętym pokazie. Niestety jeden z uczestników nie dochował tego w tajemnicy.

Specyfikacja techniczna Realme Note 1 na zdjęciu

Do sieci przedostało się zdjęcie, które widać poniżej. Została na nim uchwycona częściowa specyfikacja techniczna telefonu oraz informacje o debiucie w tym miesiącu. Widzimy, że urządzenie otrzyma ekran wykonany w technologii OLED-owej o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz.

Pod obudową znajdzie się procesor MediaTek Dimensity 7050. Jest to 8-rdzeniowy SoC wykonany w 6-nm litografii. Znajdziemy tu dwa rdzenie CPU Cortex-A78 taktowane zegarem 2,6 GHz. Pozostałe sześć to Cortex-A55 pracujące z częstotliwością do 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G68 MC4. Rozmiar pamięci operacyjnej oraz na dane nie jest na razie znany.

Specyfikacja techniczna Realme Note 1

Realme Note 1 otrzyma również potrójny aparat fotograficzny. Ma on składać się z głównego sensora 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z 8-megapikselowym czujnikiem oraz dodatkową kamerkę 2 MP. Przednia umożliwi robienie zdjęć w jakości do 16 megapikseli. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Slajd z prezentacji ujawnia, że wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 67 W. Smartfon otrzyma także stereofoniczne głośniki i czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 7050

rozmiar pamięci RAM — brak informacji

rozmiar pamięci na dane — brak informacji

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

Android 14

