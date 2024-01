Realme 12 Pro Plus 5G na wideo. Tak wygląda nowy smartfon

Realme 12 Pro Plus 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiło się wideo, na którym uchwycono to urządzenie. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć je na żywo. Specyfikacja techniczna modelu Realme 12 Pro Plus 5G jest już znana. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się ten telefon.

Realme 12 Pro Plus 5G zostanie zaprezentowany pod koniec tego miesiąca. Do premiery pozostało kilka tygodni i urządzenie jest obecnie w ogniu przecieków. Tymczasem mamy okazję zobaczyć wideo, na którym smartfon prezentowany jest na żywo. Design pokrywa się z tym, co mogliśmy zobaczyć już we wcześniejszych wyciekach.

Wideo z Realme 12 Pro Plus 5G potwierdza design

Film z Realme 12 Pro Plus 5G pojawił się w serwisie YouTube. Na wideo możemy zobaczyć smartfony w kilku wariantach kolorystycznych obudowy. Z tyłu znajduje się aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono na okrągłej wyspie, która nawiązuje do tego, na co producent zdecydował się wcześniej we flagowcu GT5 Pro.

Design smartfona pokrywa się z tym, co wcześniej mogliśmy zobaczyć na zdjęciach. Wzdłuż obudowy przechodzi wyraźny pasek. Natomiast z przodu widać zakrzywiony ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że to wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 1080 × 2412 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz. Trzeba przyznać, że urządzenie prezentuje się nieźle.

Premiera 31 stycznia

Realme 12 Pro Plus 5G to smartfon, którego oficjalna premiera odbędzie się 31 stycznia. Data ta dotyczy indyjskiego rynku. Na międzynarodowy debiut być może poczekamy do targów MWC 2024, które odbędą się w stolicy Katalonii pod koniec przyszłego miesiąca.

Wiemy, że smartfon otrzyma procesor Snapdragon 7s Gen 2. Jest to SoC Qualcomma zaprojektowany dla telefonów z Androidem z tak zwanej wyższej półki średniej. Czip będzie wspomagany przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM, a na dane zostanie przeznaczone od 128 GB do 1 TB miejsca. Choć tu oczywiście trzeba mieć na uwadze, że dostępność poszczególnych konfiguracji zostanie nieco zawężona i finalnie do wyboru będzie mniej opcji.

Realme 12 Pro Plus 5G ma również główny obiektyw szerokokątny połączony z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Znajdziemy tu też teleobiektyw peryskopowy, który działa w tandemie z 64-megapikselowym OmniVision OV64B. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Pod obudową telefonu znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh (nominalnie 4880 mAh), która wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 100 W. Smartfon waży 196 g i pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką producenta. Ceny na razie nie są znane, ale możliwe, że zostaną ujawnione bliżej rynkowego debiutu.

