Android 15 wprowadzi wyczekiwane nowości. Co nowego szykuje Google?

Android 15 to nadchodzący system operacyjny Google. Co nowego tu znajdziemy? Wśród nowości pojawią się widżety na ekranie blokady, które były już kiedyś dostępne, a potem zniknęły. Wiemy też, że Android 15 ma wyświetlać więcej informacji o stanie baterii telefonów. Na tym nie koniec, bo funkcji będzie więcej.

Android 15 to nowy system operacyjny Google, który zostanie zaprezentowany później w 2024 roku. Jakie nowości tu znajdziemy? Firma oficjalnie na razie o tym milczy i pierwsze nowe funkcje zostaną zapowiedziane w trakcie udostępnienia poglądowej edycji Developer Preview, co powinno nastąpić w przyszłym miesiącu. Co nowego jest w przygotowaniu? Zobaczmy sobie, co już wiadomo o nadchodzącej platformie.

Wśród nowości ponownie widżety na ekranie blokady

Google już niegdyś umożliwiało we własnym systemie operacyjnym stosowanie widżetów na ekranie blokady. Było to możliwe we wczesnych latach zeszłej dekady. Potem jednak taką funkcjonalność usunięto i pozbyto się jej definitywnie wraz z Lollipopem. Wygląda na to, że wraz z Androidem 15 ona powróci. Informacje na ten temat uzyskał Mishaal Rahman.

Android 15 ponownie wniesie widżety na ekranie blokady i pewne efekty prac Google zmierzających w tym kierunku widać już w wydaniu 14 QPR2 Beta 3, gdzie udało się aktywować funkcjonalność. Wygląda jednak na to, że nie jest ona jeszcze ukończona. Jednak już teraz widać, czego można się spodziewać.







Android 15 wśród nowości ma wprowadzić widżety na ekranie blokady (fot.: Michaal Rahman/AndroidAuthority)

Niestety wygląda na to, Android 15 przywróci widżety tylko na urządzeniach z większymi ekranami. Mowa na przykład o tabletach. To pewnie ruch związanych z iPadOS-em, który w 17. wersji systemu wprowadził na iPadach liczne udoskonalenia pod tym względem. Załączone wyżej zrzuty ekranowe ujawniają, że na ekranie blokady będzie można dodawać interaktywne elementy. Na smartfonach taka możliwość może się nie pojawić, co warto mieć na uwadze.

Co nowego szykuje Google

Wiemy też, że Google pracuje nad czymś, co nazwano prywatną przestrzenią. To duża zmiana, a więc wiele wskazuje na to, że otrzyma ją Android 15 udostępniony później w tym roku. Pozwoli to na korzystanie z prywatnych profili użytkownika. Pozwoli on na wydzielenie przestrzeni na powierzchni pamięci, gdzie będzie można instalować odrębne aplikacje. Opcja przyda się jako tryb gościa i wiemy, że ma wiązać się z koniecznością ponownego zalogowania do konta Google.

Ponadto firma pracuje nad nowymi funkcjami obejmującymi baterię. Jest to kondycja akumulatora, co Apple wprowadziło wcześniej do iPhone’ów. W ten sposób będzie można uzyskać szczegółowe informacje o baterii znajdującej się pod obudową telefonu. Ponadto nie zabraknie szczegółów o pochodzeniu elementu, w tym jego oryginalności.

Android 15 Developer Preview w lutym

Spodziewajmy się, że Android 15 Developer Preview zostanie udostępniony twórcom oprogramowania już w przyszłym miesiącu. Dokładny termin nie jest znany, ale w zeszłym roku również nastąpiło to w lutym. Potem przyjdzie czas na poglądową edycję beta, która zaoferuje już większą stabilność. To nastąpi pewnie w maju.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne, fot. otwierające: Pixabay