Xiaomi Mix Fold 4 z wyczekiwaną funkcją. Producent prowadzi testy

Xiaomi Mix Fold 4 to składany smartfon, który ma otrzymać ciekawe rozwiązanie. To funkcja, którą mają już wybrane telefony konkurencji i teraz jej testy prowadzi także chińska marka. Na premierę Xiaomi Mix Fold 4 jeszcze trochę sobie poczekamy. Urządzenie ma zadebiutować dopiero później w 2024 roku.

Xiaomi Mix Fold 4 to składany smartfon, który jest już w przygotowaniu. Jakiś czas temu urządzenie dostrzeżono w bazie IMEI. Teraz dowiadujemy się za sprawą jednego ze sprawdzonych leakerów z Chin, że telefon ma otrzymać wyczekiwaną funkcję. Producent prowadzi już wewnętrzne testy i jest możliwe, że rozwiązanie będzie gotowe na czas.

Xiaomi Mix Fold 4 ma zapewnić funkcję łączności satelitarnej

Tą funkcją jest łączność satelitarna. Rozwiązanie jest już dostępne w telefonach różnych firm i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to taka funkcjonalność pojawi się także w Xiaomi Mix Fold 4, którego premiery spodziewamy się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Dokładne szczegóły nie są jednak znane.

Składany smartfon Xiaomi Mix Fold 4 ma być dostępny globalnie

Do tej pory składane smartfony chińskiej marki nie opuszczały azjatyckiego rynku. Wiele jednak wskazuje na to, że w przypadku Xiaomi Mix Fold 4 będzie inaczej. To urządzenie ma pojawić się w sprzedaży na rynkach międzynarodowych, a więc spodziewajmy się go również w Europie, co będzie dużą zmianą na plus. Oczywiście najpierw debiut odbędzie się w Państwie Środka, a dopiero potem na Starym Kontynencie.

