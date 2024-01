POCO M6 Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

POCO M6 Pro dołącza do modelu z modemem 5G. Tym razem jest to telefon oferujący łączność z sieciami LTE, który zaprezentowano z serią X6. Niska cena sprawi, że urządzenie pewnie znajdzie spore grono odbiorców. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna smartfona? Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED i procesor Helio G99-Ultra

POCO M6 Pro ma płaski ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,67 cala i oferuje rozdzielczość Full HD+. Panel jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz oraz oferuje jasność maksymalną na poziomie 1300 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5, a pod ekranem jest czytnik linii papilarnych.

Specyfikacja techniczna POCO M6 Pro jest w porządku

Za obliczenia w POCO M6 Pro odpowiada nowy procesor MediaTeka. To SoC Helio G99 Ultra. To podkręcona wersja 8-rdzeniowego układu z GPU Arm Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Można je rozszerzyć z użyciem gniazda dla kart microSD.

Cena POCO M6 Pro bardzo atrakcyjna

Cena POCO M6 Pro nie jest wysoka. Przeciwnie, bo jest bardzo atrakcyjna. W konfiguracji z większą pamięcią w Polsce wyceniono go na 1299 zł. Mało tego, bo w ramach oferty na start cena jest obniżona do 1099 zł. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy, które widać na załączonym niżej renderze prasowym.

Potrójny aparat i bateria z szybkim ładowaniem

Smartfon POCO M6 Pro ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Główny współpracuje z 64-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny połączono z czujnikiem 8 MP. Całość uzupełnia kamerka do zdjęć makro 2 MP. Natomiast przedni aparat fotograficzny ma 16-megapikselowy sensor.

Pod obudową telefonu znajduje się bateria o standardowej pojemności 5000 mAh. Producent zapewnił wsparcie dla technologii szybkiego ładowania. Akumulator wspiera ładowarkę o mocy 67 W, co pozwala go naładować do pełna w ciągu 44 minut. Znajdziemy tu również stereofoniczne głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

POCO M6 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Helio G99-Ultra

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

czytnik linii papilarnych

Android 13 z nakładką producenta

