Honor Magic 6 Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Honor Magic 6 Pro to flagowiec, którego premiera odbyła się w Chinach. Globalna wersja telefonu pewnie zostanie zaprezentowana pod koniec lutego, w trakcie barcelońskich targów MWC 2024. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna smartfona? Urządzenie jest konkretne i z pewnością wyróżnia się aparatem fotograficznym.

Zakrzywiony ekran OLED i Snapdragon 8 Gen 3

Honor Magic 6 Pro ma zakrzywiony ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280 × 2800 pikseli z obsługą formatu HDR10+. Panel wykonany jest w technologii LTPO i zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Wspiera też ściemnianie PWM z częstotliwością aż 4320 MHz i jasność maksymalną do 5000 nitów.

Specyfikacja techniczna Honor Magic 6 Pro jest konkretna

Sercem nowego telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.0.

Cena Honor Magic 6 Pro niemała

Honor Magic 6 Pro to flagowiec, a więc i jego cena nie jest niska. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota w postaci 5699 juanów (ok. 3150 zł). Za topowy model trzeba zapłacić 1000 juanów więcej. Oczywiście w Europie telefon będzie droższy. Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 18 stycznia (obecnie trwa przedsprzedaż) i do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych obudowy, które widać na załączonym niżej renderze.

Cena Honor Magic 6 Pro nie jest niska

Peryskopowy aparat fotograficzny 180 MP

Honor Magic 6 Pro wyróżnia się przede wszystkim kamerą. Producent umieścił w telefonie konkretny teleobiektyw peryskopowy, który współpracuje ze 180-megapikselowym sensorem! Obsługuje on 2,5-krotny zoom optyczny i 100-krotny cyfrowy. Główny obiektyw oraz ultraszerokokątny połączono z 50-megapikselowymi czujnikami. Natomiast przednia kamerka jest podwójna i składa się z sensorów 50 MP i 3D.

Pod obudową telefonu jest bateria o pojemności 5600 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperCharge o mocy 80 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych zapewniono obsługę dla technologii o mocy 66 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką MagicUI 8.0. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Honor Magic 6 Pro – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran OLED LTPO 120 Hz o rozdzielczości 1280 × 2800 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka 50 MP + 3D do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 180 MP

bateria o pojemności 5600 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

229 g

Android 14 z MagicUI 8.0

