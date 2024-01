Samsung Galaxy XCover7 oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy XCover 7 to wzmocniony smartfon do zadań specjalnych. Za nami premiera urządzenia. Cena nie jest wygórowana, a specyfikacja techniczna typowa dla półki średniej. Telefon Samsung Galaxy XCover7 wyróżnia się przede wszystkim odpornością i jest sprzętem, który sprawdzi się w różnych warunkach.

Samsung Galaxy XCover7 to wzmocniony smartfon, który w przeciekach pojawiał się od dłuższego czasu. Jego premiera odbyła się w trakcie targów CES 2024 w Las Vegas. Co oferuje to urządzenie w pancernej obudowie? Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

6,6-calowy ekran i wzmocniona obudowa

Samsung Galaxy XCover7 ma ekran LCD ze wcięciem dla przedniej kamery w postaci łezki. Wyświetlacz ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Panel pozwala na pracę w czasie, gdy jest mokry i pokryto go szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus+.

Smartfon Samsung Galaxy XCover7

Obudowa smartfona została tak zaprojektowana, aby znieść ciężkie warunki pracy. Jest ona odporna na wodę i pył na poziomie normy IP68. Ponadto spełnia założenia standardu militarnego MIL-STD-810H. Pod nią umieszczono procesor MediaTek Dimensity 6100+, który wspomagany jest przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy XCover7 niewygórowana

Samsung Galaxy XCover7 nie jest drogim smartfonem. Jego cena została ustalona w Europie na poziomie 359 euro, czyli niespełna 1600 zł. Do wyboru jest tylko jedna konfiguracja sprzętowa. Ponadto nie ma co liczyć na mnogość różnych wariantów kolorystycznych obudowy. Tutaj producent przygotował zaledwie jedną opcję.

Prosty aparat i wymienna bateria

Samsung Galaxy XCover7 wyróżnia się także baterią o pojemności 4050 mAh, którą można samodzielnie wymieniać. To rzadkość w świecie smartfonów, ale tutaj jest to możliwe. Następnie mamy specjalny przycisk z boku obudowy, któremu można przypisać własny skrót. Telefon ma też moduł NFC.

Samsung Galaxy XCover7 ma wzmocnioną obudowę

Aparat fotograficzny smartfona jest prosty i składa się z jednego obiektywu ze światłem f/1.8 połączonego z 50-megapikselowym sensorem. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli. Urządzenie waży 240 g i pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy XCover7 – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 6100+

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 4050 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

przycisk XCover Key

złącze USB C

240 g

Android 14 z One UI 6

