POCO X6 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Zobaczmy sobie, co ten telefon ma do zaoferowania. Już na wstępie warto dodać, że można go kupić również w Polsce.

12-bitowy ekran OLED i procesor Dimensity 8300-Ultra

POCO X6 Pro ma 12-bitowy, 6,67-calowy ekran OLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma rozdzielczość 2712 × 1220 pikseli i oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 1920 Hz, a jasność szczytowa wynosi 1800 nitów. Pokryto go szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Smartfon POCO X6 Pro

Pod obudową umieszczono nowy procesor MediaTeka. To Dimensity 8300-Ultra, który pracuje z częstotliwością do 3,35 GHz, a za obliczenia graficzne odpowiada tu Arm Mali-G615 MC6. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena POCO X6 Pro atrakcyjna

Cena POCO X6 Pro nie jest wygórowana. W Polsce za wariant z większą pamięcią (12/512 GB) trzeba zapłacić 1899 zł. Na start przygotowano promocję, gdzie urządzenie można nabyć z ponad 10 proc. zniżką i w ten sposób zaoszczędzić 200 zł. Do wyboru klientów są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Cena POCO X6 Pro jest atrakcyjna nie tylko w Polsce

Potrójny aparat i bateria z szybkim ładowaniem

POCO X6 Pro ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP oraz OIS i EIS. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem, a całość uzupełnia kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Specyfikacja techniczna POCO X6 Pro jest konkretna

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie i producent zdecydował się tu na ładowarkę o mocy 67 W. Urządzenie ma też najnowszy Bluetooth 5.4 oraz NFC. Nie zabrakło także stereofonicznych głośników z Dolby Atmos. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

POCO X6 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2712 × 1220 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

186/190 g

Android 14 z nakładką producenta

