Oppo Pad Neo to nowy tablet marki. Cena sprzętu nie będzie pewnie wygórowana, a specyfikacja techniczna typowa dla tej półki. Urządzenie ma 11,35-calowy ekran LCD oraz procesor MediaTek Helio G99. Tablet Oppo Pad Neo otrzymał również baterię o pojemności 8000 mAh, a opcjonalnie sprzęt można nabyć z modemem LTE.

Oppo Pad Neo to nowy tablet, którego premiera na razie odbyła się tylko na jednym z rynków azjatyckich. Na razie nie mamy informacji związanych z dostępnością w Europie. Cena urządzenia również owiana jest tajemnicą. Wiemy jednak, jak prezentuje się specyfikacja techniczna sprzętu i co gadżet ma do zaoferowania.

11,35-calowy ekran LCD i procesor MediaTek Helio G99

Oppo Pad Neo ma 11,35-calowy ekran LCD (LTPS) o rozdzielczości 2408 × 1720 pikseli. Wyświetlacz jest w stanie odświeżać obraz w 90 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością do 180 Hz. Jasność maksymalna wynosi 400 nitów. Warto też wspomnieć o 96 proc. pokryciu z paletą barw NTSC oraz funkcji ochrony wzroku poprzez redukcję niebieskiego światła.

Tablet Oppo Pad Neo ma 11,35-calowy ekran LCD

Procesor to MediaTek Helio G99. Jest to 6-nm SoC, który znajduje się w tańszych telefonach z Androidem bez modemu 5G. Czip ma dwa rdzenie CPU Cortex-A76 2,2 GHz i sześć Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G57 MC2. Układ wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Opcjonalnie z modemem LTE

Tablet Oppo Pad Neo dostępny będzie w dwóch wariantach. Pierwszy to model z Wi-Fi i 6 GB pamięci RAM. Natomiast w droższej wersji znajdzie się 8 GB RAM-u oraz wbudowany modem zapewniający łączność z sieciami LTE. W każdej z opcji do wyboru jest tylko jeden kolor obudowy i jest nim ciemnoszary. Opcjonalnie dla sprzętu można nabyć specjalne etui z podstawką.

Oppo Pad Neo

Duża bateria i proste aparaty

Pod obudową tabletu Oppo Pad Neo znajduje się duża bateria o pojemności 8000 mAh. Producent deklaruje na jednym ładowaniu 14,5 h oglądania wideo. Akumulator wspiera technologię SuperVOOC. Firma zdecydowała się tutaj na ładowarkę o mocy 33 W.

Specyfikacja techniczna Oppo Pad Neo zwiastuje niewysoką cenę

Urządzenie ma również dwa aparaty fotograficzne. Zarówno przedni, jak i tylni mają obiektywy ze światłem f/2.0 współpracujące z 8-megapikselowymi sensorami. Ponadto tablet ma stereofoniczne głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Tablet Oppo Pad Neo – specyfikacja techniczna

11,35-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 2408 × 1720 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

kamerka f/2.0 8 MP

aparat fotograficzny f/2.0 8 MP

bateria o pojemności 8000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

modem LTE (opcjonalnie)

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

538 g

Android 13 z ColorOS

